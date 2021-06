Traitement informatique des donnés qualitatives: Pari gagné pour la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie

Le Prof. Roch Houngnihin, Président du bureau exécutif national de la SoBeSA remettant les attestations aux participants

Le Prof. Roch Houngnihin Président du bureau exécutif national de la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) a présidé le vendredi 11 juin 2021 la cérémonie de clôture du séminaire de formation organisé au profit des chercheurs et étudiants chercheurs de l’Université d’Abomey-Calavi. Démarrée depuis le lundi 07 juin 2021, cette formation qui s’est tenu dans la salle de conférence de l’École Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces Cultures et Développement » de l’Université d’Abomey-Calavi porte sur le traitement informatique des donnés qualitatives assisté par Nvivo.

Renforcer les capacités des chercheurs afin d’apporter un appui technique à la recherche dans les universités du Bénin, c’est l’objectif visé par la SoBeSA en rendant effectif ce séminaire de formation. « Étude d’un cas pratique», tel est le thème de cette cinquième journée de formation au profit des chercheurs et étudiants chercheurs de l’UAC. Durant ces cinq jours de formation, plusieurs thématiques avec des exercices pratiques ont été développées avec les participants afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances sur la création d’un projet, le traitement des importations des données, l’encodage matricielle, la réalisation de la carte mentale, la recherche textuelle, la comparaison des digrammes, la représentation des graphiques et bien d’autres. À cet effet, le Formateur Dr Cocou Victorin Capo-Chichi, Expert en management des organisations (entreprises, services de santé, programmes de santé) PhD (c) Santé Publique Université de Montréal (Canada) a, dans sa communication sur l’utilisation du logiciel Nvivo, expliqué les notions et opportunités qu’offre le numérique pour les chercheurs afin d’exploiter les résultats des enquêtes du terrain dans le cadre des analyses, de la réalisation des cartes de projet, les mémoires et les rapports de séminaires. Pour lui, c’est un logiciel d’importance capitale pour les chercheurs. « C’est un logiciel conçu pour les appuyer dans le traitement des données qualitatives. On les collecte, héberge et traite les tableaux à exploiter de manière à faire sortir des résultats à travers les statistiques ou explorer les diagrammes et les graphiques », a-t-il dit. Le Professeur Roch Houngnihin Président du bureau exécutif national de la SoBeSA a fait le bilan des travaux dirigés pendant les cinq jours. « Nous avons appris la démarche de la recherche qualitative et quelques approches courantes. Nous avons également appris comment faire le codage des donnés qualitatives », a-t-il déclaré. A partir d’une étude de cas, a-t-il poursuivi, nous avons appris le corpus sur Nvivo, comment faire le codage du corpus à partie de la grille de codage dans l’hypothèse d’une analyse déductive puis dans celle d’une analyse inductive. Il a, pour finir, salué la disponibilité, l’engagement et l’assiduité des participants durant ces cinq jours d’échanges qui entre dans le cadre des activités régaliennes de la SoBeSA. À sa suite, le Prof. Pascal Dakpo, Secrétaire à la formation du bureau exécutif national de la SoBeSA et modérateur de la formation a témoigné ses vifs sentiments de gratitude pour l’organisation de cette activité qui entre dans le cadre de l’axe 2 de la vision de la SoBeSA. Pour lui, l’objectif a été largement atteint. « C’est un plaisir pour moi en tant que responsable à la recherche et de la formation de dire merci pour votre engouement parce que sans vous, il n’y aura pas la formation. Il fallait 30 acteurs et 30 sujets. Mais au terme de cette formation, nous sommes à 36 participants et une vingtaine inscrits sur la liste complémentaire », a-t-il confié. Le porte-parole des participants Dr Maria Legonou a pour sa part remercié les organisateurs de la formation et a souligné que la formation s’est déroulée de façon participative dans une ambiance de convivialité et en participative tenant compte des besoins de chacun. « La présente formation qui nous a été donnée s’est axée autour de trois points. Avec le rappel sur avec les notions, données et recherches qualitatives, des recherches, les méthodes de collecte, de transcription des données qualitative, nous avons compris l’utilité des données », a-t-elle ajouté. Au nom des participants, elle a promis mettre en pratique ce qu’ils ont appris, s’exercer pour mieux maîtriser l’environnement du logiciel. A la fin de cette formation, des attestations ont été délivré aux participants.

Alban Tchalla (stag)