Tennis de Table: Ping Sans Frontière fait don de plusieurs matériels à la Fédération béninoise

La photo de famille après la remise du don

Les pongistes béninois ont de nouveaux matériels. Il s’agit des matériels de sports des mains donnés par Ping Sans Frontière (PSF). La réception desdits équipements a été assurée par Ferdinand Sounou, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis de table (Fbtt). Composé de raquettes, de balles, de cas, et d’autres outils, ce don d’équipements sportifs a été remis le samedi 12 juin 2021 à la Maison des jeunes de l’Unafrica à Cotonou. Destinés aux athlètes, ces matériels leurs permettront de travailler pour améliorer leurs formes et leurs performances. Voilà pourquoi, réceptionnant les équipements, le président Ferdinand Sounou n’a pas caché sa joie. «Nous remercions sincèrement PSF pour avoir pensé à nous à travers ce lot de matériels qui servira au développement du tennis de table béninois», a-t-il déclaré joyeux avant d’inviter les pongistes à se mettre encore plus au travail afin que le tennis de table béninois révèle le Bénin lors des compétitions régionales et continentales voire mondiales. Le président conscient de l’importance de ce geste n’a pas manqué d’inviter d’autres partenaires à emboîter le pas à PSF. Car, sans le matériel adéquat le sportif manque d’avoir des subtilités qui doivent lui permettre de performer afin de rayonner et de faire rayonner la disciple au Bénin.

Anselme HOUENOUKPO