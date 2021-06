Préparatifs du championnat national de Bodybuilding: Les qualificatifs tenus, plusieurs athlètes admis

La Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness(FBBF) va organiser le 03 Juillet 2021, son premier Championnat national. Et dans ce cadre, le comité d’organisation dudit championnat a organisé les qualificatifs (la présélection des athlètes), le samedi 12 Juin 2021, au siège de la FBBF à Cadjèhoun, Cotonou. La compétition annoncée très palpitante a tenu toutes ses promesses. Puisque chacun des athlètes en compétition a offert le meilleur de lui-même pour être présent à l’ultime phase qui sera l’apothéose. Ainsi, à l’arrivée, ce sont tous les athlètes (une quarantaine) inscrits qui sont retenus. Et pour cause, ils ont réussi à aller au-delà du seuil prévu pour être au tour final. Des informations reçues, ces athlètes ont séduit à travers leurs prestations et divers définition de leur corps, le jury qui a trouvé qu’ils sont allés au-delà des limites. Au niveau de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness (FBBF), l’heure est consacrée aux préparatifs de cette phase de présélection. A souligner que la compétition était annoncée pour se dérouler le 26 Juin 2021, à la salle des fêtes, Majestic.

Anselme HOUENOUKPO