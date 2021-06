Errance et divagation du bétail dans la ville de Cotonou: Luc Atrokpo invite les éleveurs à prendre leurs responsabilités

En vue de lutter contre l’insalubrité publique et les désagréments aux usagers des voies publiques causés par l’errance et la divagation du bétail (bovins et caprins) dans la ville de Cotonou, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a, à travers un arrêté, invité les éleveurs à prendre les dispositions nécessaires pour éviter la divagation de leur bétail à travers la ville. A cet effet, la Direction des services techniques et les agents de la police municipale sont instruits pour veiller à l’application des dispositions contenues dans cet arrêté.

