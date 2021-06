Concours «mon hymne national dans ma langue 2021»: La grande finale prévue pour le samedi 26 juin à Abomey

La maison des jeunes d’Abomey va abriter le samedi 26 juin 2021, la grande finale du Festival international du concours de chants et danses « Mon hymne national dans ma langue ». Ainsi en a décidé le comité d’organisation de la quatrième édition de cette rencontre internationale. A en croire Sètounkpatin Roberto Ewassadja, promoteur dudit festival, ce concours permet d’apprendre aux élèves des lycées et collèges publics ou privés l’hymne national du Bénin dans les langues maternelles, et le vulgariser. Depuis la dernière édition, le festival est devenu international. Ainsi, pour le compte de la quatrième édition dont les activités majeures vont se dérouler du 20 au 27 juin 2021, le Festival international du concours de chants et danses « Mon hymne national dans ma langue » connaitra, outre le Bénin, la présence et la participation des délégations venues des Îles Comores, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa, de l’Algérie, du Madagascar et du Sénégal. A noter que le thème retenu pour l’édition de cette année est : « Béninois, sois fier et d’une âme sereine ». Quant au trophée, il est dédié à Monseigneur Barthélémy Adoukonou, l’auteur de la transcription de l’hymne national du Bénin en langue fongbé. Le promoteur du festival exhorte, par ailleurs, les autorités à divers niveaux à soutenir ce projet devenu international compte tenu de l’importance qu’il revêt.

Laurent D. Kossouho