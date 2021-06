12e Journée de la Super Ligue Pro: Loto-Popo arrache la victoire à Éternel FC

Les joueurs de Loto Popo déterminés à vaincre leurs adversaires

Loto-Popo s’est offert un nouveau succès. C’est à l’issue du match comptant pour la 12e journée de la Super Ligue Pro qui l’a opposé à Éternel Fc. En effet, la formation de la Loterie Nationale du Bénin qui recevait dans sa base à Lokossa s’est imposée, le 5 juin 2021, par le score de 2 buts à 1. Un score qui leur permet de glaner trois nouveaux points dans la course au titre. Et c’est Faisal Bashir, bourreau de la formation d’Eternel FC lors de la manche aller remportée par les poulains de Mathias Déguénon (1-2) qui a récidivé. Déjà à la 30e minute, le phénomène des Loto-boys s’est bien illustré d’un plat de pied parfait sur un service de Zoulkaneri. 1-0 ! Il a fallu attendre la deuxième partie pour assister à l’inscription des deux autres buts. Et d’abord, ce sont les joueurs d’Akpakpa qui trouvent la faille, juste après deux minutes de la reprise. Piqués au vif, les Loto-boys n’abdiquent pas et mettent le pied sur l’accélérateur avec l’entrée de Faïzou Kpara et Tchando Yanséké. Devenus maitre du jeu avec un bloc haut, ils vont s’offrir des occasions de buts dont celle manquée par Nourou Soualiou à la 75e minute du jeu. Mais quelques instants, les Loto-boys vont obtenir la délivrance. Car, servis cette fois-ci par Faïzou Kpara, Faisal BASHIR se fend d’un doublé pour permettre à sa formation de compter désormais 24 points un goal différentiel de 7 buts. Puisque le score n’a plus changé jusqu’à la fin du temps règlementaire. 2e au classement, Loto Popo a prouvé qu’il s’est bien remis de son match nul contre Dragons avant de mettre le cap sur à Cotonou où, il croisera, le jeudi 10 juin, les Requins de l’Atlantique pour le compte de la 13e journée.

Anselme HOUENOUKPO