Pour l’atteinte des résultats : Kouaro Yves Chabi dope le moral du personnel de son institution

Le ministre prend langue avec les agents de son institution

Le tout nouveau ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, n’a pas attendu longtemps pour mettre son personnel au travail. Déjà aux premières heures de ce mardi 1er juin 2021, le ministre a fait le tour de tous les bureaux installés dans la Tour Administrative A, afin d’inciter ses agents au dynamisme et au travail bien fait pour l’atteinte des objectifs fixés. Du premier bureau visité jusqu’au tout dernier, le tout nouveau ministre a fait savoir qu’il est et reste toujours disponible pour toute sollicitation en vue d’améliorer le travail au quotidien. «Il n’y a pas de raison pour que nous ne consommions pas la totalité des ressources mises à notre disposition», a insisté le ministre Kouaro Yves Chabi face aux directeurs centraux, techniques et à leurs cadres. «Foncez et faites du bon travail», a-t-il répété en boucle. Une démarche qui annonce déjà les couleurs d’un véritable changement de paradigme pour des résultats probants et encourageants au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Rastel DAN