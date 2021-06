Journée scientifique du Centre de Recherches Agricoles: d’Agonkanmey : Le Maire Ahouandjinou encourage les recherches agricoles au service du développement

Le présidium composé du maire Angelo Ahouandjinou (à gauche) aux côté des responsables du centre

Le Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey organise depuis le mercredi 02 juin 2021 des journées scientifiques en vue de faire connaître aux acteurs du secteur agricole les technologies et les connaissances générées par ledit centre. La cérémonie consacrée au lancement de ces journées scientifique a connu la présence du maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou qui a apporté tout son soutien et ses encouragements aux responsables du centre pour la valorisation des résultats de leurs recherches au service du développement.

Prévues pour durer trois jours journées scientifiques du Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey ont pour objectif de partager avec les utilisateurs et les décideurs, les résultats et acquis de recherches du centre d’une part et de faire visiter les technologies et les laboratoires du centre aux participants d’autre part. Pour l’édile de la cité-dortoir, « la recherche agricole occupe une place capitale dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG). C’est pourquoi le gouvernement a adopté depuis 2018 le Programme National de Recherche Agricole (PNRA) du Système National de Recherche Agricole du Bénin (SNRA) et le Programme Spécial d’Investissement (PSI) de l’INRAB qui l’accompagne pour booster la génération des technologies et des connaissances au profit des produits de recherche agricole ». « L’INRAB, à travers les programmes transversaux et les laboratoires centraux du centre de recherche Agricole à vocation nationale basé à Agonkanmey et qui travaille en collaboration avec les centres régionaux et spécialisés de l’institut a généré de façon participative avec les acteurs du secteur agricole notamment les producteurs des technologies et des connaissances », a précisé le maire Angelo Ahouandjinou très satisfait des produits agricoles transformés et des appareils fabriqué par le centre.

La finalité de ces journées scientifiques par le CRA-Agonkanmey est de présenter aux bénéficiaires intermédiaires et finaux, les principaux résultats et acquis de recherches obtenus ces dernières années. Il faut retenir donc que ces journées permettront aux participants de capitaliser avec les acteurs du secteur agricole notamment les utilisateurs des acquis de recherche, les nouvelles connaissances.

Yannick SOMALON