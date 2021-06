Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin: Mariam Chabi Talata opte pour une bonne et vertueuse gouvernance

La Colistière de Patrice Talon, Mariam Chabi Talata

L’annexe de la Présidence de la République ex-Sèmè City a servi de cadre, ce mardi 1er mai 2021, à la cérémonie de passation de charge entre la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin, Koubourath Osséni et la vice-présidence du Bénin, l’He. Mariam Chabi Talata Zimé installée dans ses fonctions le 23 mai dernier. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives dont des Honorables membres du Conseil de l’Ordre, des ministres honoraires, des Présidents des Institutions de la République, du Secrétaire Général de la Présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki, et du Ministre de la Justice et de la Législation, Garde des Sceaux, Séverin Quenum.

Investie Vice-présidente de la République du Bénin le dimanche 23 mai 2021, l’He. Mariam Chabi Talata Zimé est officiellement entrée dans ses attributs de Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin ce mardi 1er juin 2021. A cette occasion, la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin sortante, Koubourath Osséni Anjorin a exprimé sa joie de passer la main à « une sœur ». Elle a saisi cette tribune pour souligner que de mars 2009 à mai 2021, soit 12 années et 02 mois passés à la tête de cette Institution, le chemin n’a pas été facile et les embûches n’ont pas manqué. Aussi a-t-il levé un coin de voile sur quelques défis à relever qui attendent la nouvelle Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin. Il ressort également de son intervention que tout au long de son séjour passé à la tête de l’Institution, 4918 dossiers ont été étudiés par le Conseil de l’Ordre National du Bénin et 5241 valeureux citoyens ont été reçus dans les divers ordres nationaux à titre normal et exceptionnel, civil et militaire voire étranger. Ce qui a permis aux citoyens béninois de connaître davantage la Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin et l’impact social et économique de son action est reconnu et salué par la réforme constitutionnelle de novembre 2019 qui attribue désormais le rôle de Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin au Vice-Président de la République élu en duo avec le Président de la République. Pour finir, elle a salué le Président de la République, Patrice Talon pour sa clairvoyance et son leadership dont il fait montre depuis qu’il a pris les rênes de ce pays en 2016. A son tour, la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin entrante, Mariam Chabi Talata a fait remarquer qu’en dehors de la suppléance et de la représentation du Président de la République, la responsabilité quotidienne du Vice-président de la République repose sur la gestion administrative de la Grande Chancellerie. « La Grande Chancellerie, c’est l’organisme qui a la charge de l’administration de l’ordre national du mérite et des autres ordres. Son rôle, c’est de récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation par des distinctions ou décorations de contingents de citoyens émérites », a-t-elle indiqué, avant d’ajouter que « la Grande Chancellerie, si l’on va aux tréfonds des choses, est l’un des leviers de la bonne gouvernance ». A cet effet, elle a invité ses compatriotes à réapprendre à servir le Bénin avec foi, amour et abnégation où qu’ils soient. « La valeur et l’importance d’une Institution sont à prendre dans la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent dans la bonne et vertueuse gouvernance en vue du bien commun. C’est l’idéal que je vise en prenant les rênes de cette maison », a fait savoir Mariam Chabi Talata. Son combat au cours de cette mandature, a-t-elle précisé, est de faire de cette maison, une institution d’élites où les vrais et grands mérites seront reconnus, récompensés et célébrés par la Nation.

Laurent D. KOSSOUHO