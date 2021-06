Conseil des ministres: Talon nomme enfin les 2 préfets manquants et remplace 4 autres

Absent de l’équipe gouvernementale après la formation du premier gouvernement de Patrice Talon II, l’ancien ministre de la Communication et de la Poste, Me Alain Sourou Orounla prend désormais les reines de la préfecture du Littoral. Il fait partie des tout nouveaux préfets nommés lors du conseil des ministres de ce mercredi 2 Juin 2021, tenu sous la présidence effective du Chef de l’État béninois, Patrice Talon. En effet, l’intérim prend désormais fin à la tête des préfectures des départements du Littoral et des collines. De nouveaux préfets ont été nommés à la tête de ces départements longtemps resté sous intérim. Étant un homme qui aime les défis, l’avocat Alain Sourou Orounla prend ainsi en mains la préfecture du département du Littoral pour insuffler une dynamique nouvelle à la ville métropole.

Les 12 préfets désormais au complet

Comme ce fut le cas au lendemain de la prise de service du président Patrice Talon en 2016, tous les 12 départements du Bénin ont désormais un préfet à leur tête. Pour rappel, c’est le préfet des Collines qui a été emporté par la mort quelques mois après sa nomination. Le secrétaire général qui gérait son intérim aussi n’a pas duré sur le poste d’intérim, car aussi décédé des suites d’une courte maladie. L’intérim de ce département a alors été confié au préfet du Zou, Firmin Kouton qui a assumé cumulativement avec son département, le Zou jusqu’à ce mercredi. Pour le département du Littoral, l’ancien préfet Modeste Toboula avait été emporté par un dossier de bradage de domaine de l’État. Il a été traduit en justice puis après, libéré, mais le département a été confié au préfet de l’Atlantique, Jean Claude Codjia qui en assurait l’intérim depuis plus de deux ans. En dehors de ces deux préfectures arrachées à l’intérim, plusieurs d’autres ont changé de tête. C’est le cas des départements du Mono, de l’Ouémé, de l’Alibori et de la Donga. Ces départements ont aussi connu de nouvelles nominations lors du conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021.

Yannick SOMALON