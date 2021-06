Audience du Maire de Cotonou à l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin: Luc Atrokpo et PENG Jingtao pour renforcer l’axe Cotonou- Ningbo

Le Maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji ATROKPO a reçu en audience, ce mardi 1er Juin 2021, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin PENG Jingtao. Au cours de ce tête-à-tête de près d’une heure, les échanges fructueux entre les deux personnalités ont porté sur la mise en oeuvre de la 2ème phase du projet de réhabilitation du complexe sportif SOWETO sis au quartier Dédokpo à Akpakpa et la dynamisation de la coopération entre Cotonou et la ville chinoise de Ningbo.

Sur la question du complexe sportif, le Maire ATROKPO et son hôte qui entretiennent d’excellentes relations aussi bien personnelles qu’administratives n’ont pas voulu perdre du temps dans les formalités vu l’urgence dictée par l’imminence des pluies et les vacances scolaires, deux évènements qui nécessitent d’être anticipés pour rendre le centre disponible et accessible. Les deux parties ont donc procédé à la signature de la convention devant régir la réalisation de la seconde phase des travaux de réhabilitation dudit Complexe. La première phase s’est achevée l’année dernière. Le Maire et son illustre hôte ont ensuite revisité le partenariat Cotonou – Ningbo dans lequel l’Ambassade a joué un role prépondérant à la mise en place en 2009, mais qui est en froid depuis quelques années. Le diplomate a promis apporter sa contribution à la reprise de ces relations.

A en croire le diplomate chinois , au terme des échanges, la République populaire de la Chine se dit prête à accompagner le Maire Atrokpo dans la mise en œuvre de son programme de développement de Cotonou. Pour lui, la COVID-19 ne doit pas être un frein à cette coopération. L’autorité municipale a déclaré en substance que “les lendemains sont prometteurs”. C’est pourquoi, elle a souhaité que les travaux de cette deuxième phase démarrent très vite afin de passer à d’autres axes de la coopération.

Les deux hommes n’ont pas manqué d’aborder les perspectives notamment: Un appui institutionnel de la ville de Cotonou pour la foire internationale annuelle des produits chinois, la construction de l’hôtel de ville, le renforcement des capacités du personnel municipal, l’appui à l’illumination de la ville de Cotonou dans le cadre du nouvel an et de l’organisation d’un festival de lumière.

Notons qu’à l’issue de cette audience, le Maire a offert à l’Ambassadeur de Chine près le Bénin un tableau pour marquer ces liens d’amitié entre les deux villes.

Wandji A.