Passation de Charge au Mestfp: Yves Kouaro Chabi installé dans ses fonctions

Nommé le mardi 25 mai dernier à la tête du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, le Ministre Yves Kouaro Chabi a officiellement pris les rênes de l’institution le jeudi 27 mai 2021. C’était à l’occasion d’une cérémonie sobre tenue dans les locaux de l’institution. Au cours de sa prise de fonction, le nouveau ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi a promis compter sur une gestion participative pour réussir la mission que lui a confiée le Chef de l’État, Patrice Talon. « Je compte sur le concours de tous pour combler les attentes de Monsieur le Président de la République », a-t-il déclaré. Déjà installé, le Ministre s’est engagé dans des séances de rencontres avec le personnel dans l’optique de recueillir des demandes et suggestions afin de planifier avec tout le personnel, les directives à suivre dans l’atteinte des objectifs. Il a convié ses collaborateurs à une participation et un engagement plus actif afin de relever les nombreux défis liés à ce sous-secteur de l’enseignement. « Chers collaborateurs, je sais que vous serez mes premiers soutiens et leviers déterminants pour réussir à relever les nombreux défis de ce secteur. Ainsi, avec la participation de toutes les parties prenantes, nous apporterons notre pierre à l’édifice pour avoir été témoin de vos qualités et de votre expertise avérée. Je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale, votre disponibilité et votre engagement », a-t-il indiqué. Il n’a pas manqué d’inciter ces derniers à plus d’engagement pour une application efficace des réformes dans le sous-secteur. « Je vous rassure que dans la dynamique nouvelle que le Chef de l’État veut insuffler à ce secteur, vos actions seront capitalisées. Vous convenez donc avec moi que les défis à relever sont immenses. Je fonde tout mon espoir sur vos compétences, vos disponibilités, votre engagement et le sens du service public pour redonner au sous-secteur des Enseignements Secondaires, ses lettres de noblesse », a-t-il ajouté.

Rastel DAN