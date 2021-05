Rentrée officielle du 1er gouvernement du 2ème quinquennat de la rupture: Patrice Talon donne de nouvelles orientations à ses ministres

Le premier gouvernement du second quinquennat du président Patrice Talon n’a pas mis du temps à se mettre en ordre de bataille. Moins de 24H après la publication de ladite équipe, anciens, nouveaux ministres et proches collaborateurs du chef de l’Etat se sont réuni ce mercredi 26 mai 2021 dans les locaux rénovés de la Présidence de la République pour le premier rendez-vous hebdomadaire du Conseil des Ministres. En effet, réunis autour du président Patrice Talon, la rencontre hebdomadaire du conseil des ministres n’a pas pris de décisions en tant que telle mais a plutôt été consacré à la rentrée du nouveau gouvernement. C’est la précision qu’a bien voulu souligné Wilfrid Léandre Houngbédji, désormais Secrétaire Général Adjoint du gouvernement et Porte-Parole du gouvernement lors d’un point de presse. Il rappelé l’ambiance qui a prévalu lors de cette rencontre et mis un accent particulier sur les propos du chef de l’Etat à l’endroit de l’équipe. Des propos de félicitation, d’encouragement et de nouvelles orientations afin que les décisions qui seront prises, soient au profit de l’intérêt général, a expliqué le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Toujours dans son rôle de directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfrid Léandre Houngbédji dans ses nouvelles fonctions est appelé à présenter chaque mercredi comme il est de coutume, le point de presse du Conseil des ministres et répondre au besoin au nom du gouvernement aux questions d’actualité. Un exercice que l’homme, habitué des micros, caméras et avec l’éloquence qu’on lui connaît n’a pas hésité à faire, en rendant compte de l’essentiel à retenir lors de cette rentrée officielle du gouvernement.

Yannick SOMALON