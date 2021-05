Maintien de plusieurs ministres dans l’équipe gouvernementale: Me Jacques Migan parle d’une stratégie pour pérenniser les acquis du nouveau départ

Suite à la mise en place mardi 25 mai 2021 du nouveau gouvernement du président Patrice Talon, le bâtonnier Me Jacques Migan a donné son appréciation par rapport à la composition de cette nouvelle équipe. Dans son appréciation, il a validé le maintien au poste de plusieurs ministres et démontré les grandes leçons à tirer de ce choix du chef de l’État. Pour lui, le Président Talon est non seulement professionnel dans ce qu’il fait, mais aussi et surtout humain et stratège.

La nouvelle équipe gouvernementale a connu juste deux nouvelles entrées et sa configuration n’a pas laissé indifférents les acteurs politiques béninois à l’instar de Me Jacques Migan, membre fondateur du Bloc Républicain (BR). Acteur politique majeur de la politique béninoise, Me Jacques Migan fait remarquer que l’ossature du nouveau gouvernement montre que le Président Talon est mû par la réelle volonté de mettre tout en œuvre pour réussir sa mission. « Cette équipe gouvernementale qui est remaniée montre que le Président a des objectifs à atteindre et pour cela, il ne serait pas séant de changer une équipe qui gagne. » Pour l’ancien bâtonnier, en renouvelant à moins de 2% les hommes et femmes de son gouvernement, le Président Talon démontre une fois de plus qu’il est non seulement professionnel dans ce qu’il fait, mais aussi et surtout humain et stratège. De son analyse, on retient que le chef de l’État veut rattraper en un temps record le temps perdu par le Bénin dans maints domaines. « L’un des objectifs clairement rappelés par le Président élu lors de la cérémonie d’investiture du dimanche dernier est qu’à l’horizon 2023, tous les Béninois puissent avoir accès à l’eau et à électricité. Et pour cela, il ne servira pratiquement à rien de changer l’équipe qui œuvre pour l’atteinte de ce résultat », soutient-il avant d’ajouter que « ceci est un exemple parmi tant d’autres». Pour Maître Migan membre du Bureau politique du Bloc Républicain (BR) qui à l’occasion, « aucun résultat sérieux ne peut s’obtenir dans le populisme ». À cet effet, la principale leçon qu’il convient de tirer après la publication de la liste du premier gouvernement du second quinquennat du Président Talon est qu’il a plutôt fait l’option de l’efficacité et de l’engagement, selon lui. À propos de la nouvelle équipe du Chef de l’Etat à qui les Béninois ont renouvelé leur confiance, Me Jacques Migan s’est particulièrement réjoui de la nomination de Wilfried Léandre Houngbédji au poste de Secrétaire général adjoint du gouvernement et en même temps porte-parole du même gouvernement. Il a, pour clore ses propos, réitéré son soutien et engagement au chef de l’État. « Aujourd’hui comme demain, j’apporterai toujours ce qu’il faut pour accompagner le Président Talon dans la réussite de la mission que Dieu lui a confiée. », a-t-il conclu.

Alban Tchalla (stag)