Financement de l’entrepreneuriat au Bénin: La CCIB et la CDCB renforcent leur coopération

Echange de parapheur entre les deux responsables

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) ont procédé ce mercredi 26 mai 2021, à la salle de conférence de la CCIB à Cotonou à la signature d’un accord cadre de partenariat destiné à renforcer la coopération entre les deux institutions publiques dans le domaine de leurs activités respectives dont notamment le Financement et l’accompagnement des entreprises. Cet accord de coopération signé par M. Arnauld AKAKPO, Président de la CCI Bénin et Létondé F. Brice HOUETON, Directeur Général de la CDC Bénin, témoigne de la volonté des deux institutions publiques de développer des actions communes en faveur de l’écosystème entrepreneurial béninois.