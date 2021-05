Ecole primaire publique Gbèdagba: Le Maire Luc Atrokpo inaugure plusieurs modules de classes

Coupure du ruban marquant l’inauguration des bâtiments

Le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a inauguré, ce mercredi 26 mai 2021, plusieurs modules de classes entièrement construits par la Société industrielle d’acier du Bénin au profit des usagers de l’EPP Gbèdagba. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs élus communaux, du deuxième adjoint au maire, Gatien Adjagboni, de la troisième adjointe au maire Irène Béhanzin, apprenants, enseignants et autres acteurs du système éducatif.

Sise dans le 8è arrondissement de Cotonou, l’Ecole primaire publique Gbèdagba vient de bénéficier de la construction d’un module de 6 salles de classes plus bureau et magasin avec une charpente métallique et une couverture en bac alu, la réfection d’un module de 2 salles de classes plus bureau et magasin avec une toiture en bac alu, la construction d’un module de 4 salles de classes plus bureau et magasin avec une couverture en bac alu et faux plafond en contreplaqué, la construction d’un hangar métallique avec une couverture en bac alu pour le réfectoire, la construction d’un module de latrine à 6 cabines, la réfection du mur de clôture avec la pose d’un grand portail et d’un portillon métallique, la réalisation et la pose du dispositif de grimper et la fourniture d’une paire de poteaux de handball pour le sport, la réalisation du mât pour les cérémonies des couleurs et la mise en terre des plants. Il s’agit d’un don de la Société industrielle d’acier du Bénin (SIAB) sollicitée par le Chef du 8è arrondissement, Alain Cossi Gbaguidi, adjoint au maire. En effet, dans le cadre de son ambitieux programme de réalisation des infrastructures sociocommunautaires, le Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo a instruit les chefs d’arrondissement aux fins de dénicher des partenaires pour révéler leurs localités. C’est donc grâce à cet engagement citoyen du chef du 8è arrondissement qui a bénéficié du fort soutien du Maire Luc Atrokpo que la SIAB a accepté accompagner la ville de Cotonou par la construction et reconstruction de ces modules de classes. A l’occasion de la réception du joyau, le Chef du 8è arrondissement, Alain Cossi Gbaguidi a témoigné sa gratitude et celle de tout son arrondissement envers la SIAB pour ce don. « C’est une fortune. Je vous rassure qu’il en sera fait un très bon usage », a-t-il promis. A sa suite, les bénéficiaires directs de ces infrastructures à savoir les représentants des apprenants et des enseignants ont rappelé l’état de délabrement dans lequel végétait cette école il y a quelques mois. Heureux de sa rénovation entière, ils ont exprimé leur profonde reconnaissance au Chef d’arrondissement Alain Cossi Gbaguidi, au Maire Luc Sètondji Atrokpo pour leur engagement à améliorer les conditions de vie et d’études des apprenants de la commune, puis à l’heureux donateur, le Directeur général de la SIAB, Salim Baalbaki. Celui-ci a, dans son allocution, salué les efforts du gouvernement du Président Patrice Talon et ceux du conseil municipal de Cotonou pour les nombreux programmes de développement initiés au profit des populations, notamment les apprenants. Il a ensuite déclaré qu’il est convaincu que cette réalisation puisse servir aux apprenants et aux autres usagers de ladite école. Dans sa prise de parle, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a laissé entendre qu’il est impressionné par la preuve de patriotisme, de solidarité et de responsabilité qui ont favorisé la construction de ce joyau, qui est une grande marque de générosité et de soutien au programme municipal de développement dans le secteur de l’éducation. « Il s’agit d’un acte d’appui qui vient combler l’immense besoin en infrastructures dans cette école », a-t-il ajouté, avant d’inviter les bénéficiaires à entretenir ces infrastructures. Au terme de cette cérémonie, le Maire a distingué le Chef du 8è arrondissement, Alain Cossi Gbaguidi et le Directeur général de la Société industrielle d’acier du Bénin pour leur dévouement.

Laurent D. Kossouho