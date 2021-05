Présence de Me Robert Dossou à l’investiture de Talon: « Il approuve la légalité et la légitimité de tout ce qui a été fait », analyse Me Jacques Migan

Présent à l’investiture du Président Patrice Talon le dimanche 23 mai dernier, l’opposant Me Robert Dossou a été très critiqué par ses compatriotes qui n’ont pas manqué de le traiter de tous les noms d’oiseaux. Un avis que l’ancien Bâtonnier et membre du bureau politique du parti Bloc Républicain, Jacques Migan ne partage pas. En effet, il a renseigné que Robert Dossou est arrivé à l’investiture du chef de l’Etat en tant qu’ancien président de la Cour constitutionnelle. Mieux, « l’investiture ne concerne pas seulement les gens de la mouvance, mais elle concerne tout le monde », a-t-il fait remarquer. Par ailleurs, Me Jacques Migan a expliqué que la présence de son confrère à cette manifestation officielle est la preuve que le Bénin est un Etat de droit. « Je sais que Me Robert Dossou apprécie ce qui se passe aujourd’hui au Bénin, et ça démontre la vitalité de notre démocratie d’avoir le jour de l’investiture des gens qui ne sont pas du même côté que vous étant entendu que le président de la République n’est pas le président de la mouvance. Il est le président de tous les Béninois y compris Robert Dossou », a laissé entendre Me Migan, acteur politique proche de la mouvance.

Une présence qui légitime et légalise les élections passées

Pour l’ancien Bâtonnier Jacques Migan, à travers ce geste Me Robert Dossou légalise et légitime toutes les élections organisées au Bénin depuis 2016 où le régime de la Rupture a pris les rênes du pays. « Sa présence justifie qu’il reconnait ce que nous sommes en train de faire, il légitime tout ce qui a été fait à ce jour en ce qui concerne les législatives de 2019, les communales de 2020, et l’élection présidentielle de 2021 puisque c’est les lois qui ont été votées qui ont permis tout cela. En venant à cette manifestation, c’est que Robert Dossou approuve la légalité et la légitimité de tout ce qui a été fait », a renchéri Me Jacques Migan. Il a précisé par ailleurs que c’est une très bonne leçon aux autres membres de l’Opposition qui ont cette tendance à boycotter au prétendu motif que ce n’est pas eux. « Il a bien fait de venir, car à travers cette présence, c’est qu’il a compris que tout ce qui se fait aujourd’hui au Bénin est une très bonne chose et il démontre par la même occasion que nous sommes dans un Etat démocratique », a conclu Me Jacques Migan.

Laurent D. KOSSOUHO