Ministère des sports: Oswald Homeky établit un nouveau record de longévité

Le tout nouveau gouvernement de la République du Bénin sous le nouveau mandat du président Patrice Talon est rendu public ce mardi 25 mai 2021. Avec très peu de changement, on y note le maintien au poste du ministre des sports, Oswald Homeky. En effet, premier ministre des sports du tout premier gouvernement sous l’ère de la rupture, Oswald Homeky a eu le mérite de rester durant les 5 années qu’a duré la mandature à la tête de ce portefeuille ministériel. Membre actif dans la réélection du président Talon, il se voit confier à nouveau le flambeau pour conduire le département des sports, ce qui va faire de lui le ministre ayant le plus duré au niveau de ce ministère. Reconduit, le très engagé pour la cause et le bien être sportif de son pays pourra poursuivre les projets qu’il a initiés avec le soutien du gouvernement. Lesquels projets qui apportent qu’on le veuille ou non d’amélioration dans le mouvement sportif. Car, sous son leadership, ce secteur connait de progrès surtout avec la réalisation des infrastructures sportives à savoir la construction des stades dont la seconde phase est attendue. Outre ce projet, Oswald Homeky a l’occasion de faire poursuivre son vœu et celui du chef de l’Etat de professionnaliser le secteur des sports et surtout de faire aboutir le processus de l’élaboration des documents cadres du sports et des loisirs en république du Bénin (en cours).

Anselme HOUENOUKPO