Journée mondiale des Télécommunications et de la Société de l’Information: Aurélie Adam Soulé Zoumarou explore les avancées du numérique

La Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou

À l’instar des autres États membres de l’Union Internationale des Télécommunications (Uit), le Bénin a célébré le lundi 17 mai 2021, la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information. Le thème retenu pour l’édition 2021 est : « Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles ». Dans son message à l’occasion de cette Journée, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a passé en revue les prouesses réalisées par le gouvernement béninois à travers l’intégration des technologies numériques dans les activités des entreprises et des administrations, surtout en cette période de crise sanitaire. Ces progrès significatifs enregistrés en matière de transformation numérique dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 sont, entre autres, la création du Portail National des Services Publics, « service-public.bj » qui offre des renseignements complètes sur plus de 560 eServices dont plus de 72 eServices transactionnels, et 10 e-services entièrement dématérialisés, de la demande à la délivrance en passant par le paiement en ligne ; la plateforme « e-learning » qui a permis d’assurer la continuité des cours dans les universités publiques, aux temps forts de la crise ; sans compter les nombreuses transmissions par fibre optique ou par liaisons radioélectriques aux moments forts de la crise sanitaire. Tout ceci est rendu possible grâce aux nouvelles infrastructures numériques, aux réformes ainsi qu’au cadre institutionnel mis en place dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021) et surtout au rythme de déploiement de solutions numériques pour faciliter la vie aux citoyens et pour réduire les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises et les institutions.

Rastel DAN