Baccalauréat 2021: Les convocations disponibles jusqu’au 18 juin prochain

À travers un communiqué en date du 14 mai 2021 et signé de Alphonse da Silva, Directeur de l’Office du Baccalauréat, les candidats à l’examen du Baccalauréat peuvent procéder au retrait de leurs convocations. Cette opération qui a démarré le mercredi 19 mai va s’étendre au vendredi 18 juin 2021. À cet effet, les candidats officiels sont invités de se rapprocher de leurs chefs d’établissements chargés d’imprimer les convocations et de les distribuer. Les candidats libres sont priés de se rendre dans les Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle pour le retrait de leurs convocations. Ceux résidents dans les départements de l’Atlantique et du Littoral sont conviés au Ceg Sainte-Rita pour la même cause. Les candidats sont appelés à vérifier les informations telles que: noms, prénoms, date et lieu de naissance figurant sur les convocations pour d’éventuelles corrections avant le démarrage des phases écrites.

Rastel DAN