Reconnaissance de mérite dans l’ordre national du Bénin: Pamphile Coffi Viayinon porté au pinacle de chevalier

L’actuel Directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle des Collines, l’Inspecteur du second degré en sciences de la vie et de terre, Pamphile Coffi Viayinon fait partie des citoyens qui, par la qualité de leur travail et leur engagement, honorent la République. Pour primer son mérite, il est fait désormais Chevalier de l’Ordre national du Bénin. La Grande Chancelière de l’Ordre national du Bénin, Koubourath Osséni lui a porté les attributs de ce nouveau grade qui le distingue ce lundi 18 mai 2021 en présence des autres récipiendaires enseignants, administrateurs, officiers de justice, personnel des forces armées et autres. Pamphile Coffi Viayinon a été promu à titre exceptionnel au grade de chevalier de l’ordre national du Bénin pour son engagement et son professionnalisme au service du public et surtout son dynamisme au service des populations béninoises.

Ses mérites en tant que contributeur au développement de la nation sont reconnus par le président de la république Patrice Athanase Guillaume Talon qui a pris le décret portant nominations ou promotions à titre normal et civil dans l’Ordre National du Bénin pour l’élever exceptionnellement au grade de chevalier de l’ordre national comme d’autres personnalités.

Le chef de l’État à travers ledit décret, a ainsi décidé de valoriser le travail de l’inspecteur d’état des enseignements secondaires et l’actuel Directeur Départemental des Enseignements Secondaires, Techniques et de la Formation professionnelle des Collines. En effet, le 26 Janvier 2021, Pamphile VIAYINON recevait à titre exceptionnel et seul parmi ses homologues du ministère une lettre de félicitation du Président Patrice Talon, Chef de l’État, Chef du gouvernement pour sa bonne gestion, sa rigueur et son engagement au service de la nation. Mieux, à ses anciens postes, le récipiendaire a toujours fait montre d’une rigueur qui lui ont valu des jalousies et surtout du travail de qualité une priorité au point d’être appelé un acharné du travail.

Dans son allocution, madame Koubourath Osséni, la Grande Chancelière de l’Ordre national du Bénin a rappelé que la structure qu’elle dirige est un outil de stimulation et de récompense nationale dont le but est de porter au pinacle les citoyens qui, par la qualité de leur travail et leur engagement, honorent la République et contribuent à son développement sociale et économique. « Heureux récipiendaires, l’Ordre national dans les différents ordres auxquels vous êtes nommés est la distinction honorifique la plus élevée que le Bénin décerne pour ses valeureux citoyens. Il récompense les mérites éminents », a laissé entendre Koubourath Osséni. Elle a ensuite invité les récipiendaires à faire davantage preuve d’exemplarité, d’ardeur au travail et surtout d’amour de la patrie. Actuel Directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle des Collines, l’inspecteur d’état des enseignements secondaires, Pamphile Coffi Viayinon a confié, à l’issue de la cérémonie, qu’il retient à travers cette distinction que la nature n’est jamais injuste. « Je suis heureux. Je remercie le Chef de l’Etat et la Grande Chancelière pour m’avoir honoré », a-t-il laissé entendre.

Laurent D. KOSSOUHO