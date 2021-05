Lutte/Stages Internationaux de Formation: L’initiation des encadreurs lancée

Le présidium lors du lancement officiel de la formation

La relancer et la promotion de la lutte est une impérative pour la Fédération béninoise de lutte (Febelutte). A cet effet, le comité exécutif en collaboration avec l’Union des Fédérations Francophones de Lutte (Uffl) et l’Union mondiale de lutte (Uww), a entrepris de former plusieurs cadres pour l’atteinte de cet objectif. C’est ainsi qu’il est organisé au profit de plusieurs enseignants d’EPS un stage de formation visant à leur donner des notions de base pouvant servir à la détection des jeunes susceptibles de la pratiquer la discipline. Ladite formation, la première de la série qui se tient du 17 au 29 mai 2021, a été lundi 17 mai 2021 à l’auditorium Marius Francisco de Cotonou. Elle va prendre fin le 22 mai prochain. Et au cours de la cérémonie de lancement, le président du comité exécutif de la fédération béninoise a dit sa joie de l’aboutissement de ce projet. «Nous voulons mettre notre discipline au pas. C’est pourquoi cette formation qui s’ouvre ce lundi nous est d’une importance capitale», a-t-il déclaré tout avant d’inviter les participants au dit stade «à tirer le maximum des formateurs (tant dans la théorie que dans la pratique)» que sont Vincent A. Aka et Christian L. Danga tous deux experts de l’Union Mondiale de Lutte. Cette cérémonie d’ouverture a connu les présences de Fernando Hessou, secrétaire général du Cnos Ben et Okry Nonvignon, directeur du sport et de la formation sportive au ministère des sports qui ont, à tour de rôle, invité les stagiaires à suivre les différents modules avec beaucoup d’abnégation, d’attention et de rigueur. A la suite de ce stage, un autre s’ouvrira au profit des encadreurs niveau 1 qui vont passer le niveau 2. Il va se tenir du 22 mai au 29 mai toujours sous la direction des deux experts et surtout avec les participations de plusieurs invités de marque notamment le président de la Fédération Nigériane de Lutte, ancien champion Olympique et Champion du Monde, Daniel Igali, le président de la Fédération Togolaise de Lutte Bernard Walla et d’autres personnes ressources. Avec tout cela, le comité affiche sa volonté de placer la lutte béninoise à un meilleur niveau avant les échéances futures.

Anselme HOUENOUKPO