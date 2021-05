Réélection du chef de l’Etat: Patrice Talon félicité par le président équato-guinéen Obiang Nguéma Mbasogo

Le Ministre Aurélien Agbénonci recevant la lettre des mains du Consul général de la Guinée Équatoriale au Bénin

« Le peuple de la République de Guinée Équatoriale et son Gouvernement unissent leurs voix à la mienne pour exprimer à votre Excellence, les vives et sincères félicitations pour votre réélection en tant que Président de la République », a indiqué le Président Obiang Nguéma Mbasogo dans une lettre à son homologue béninois, Patrice Talon. La lettre a été reçue par le Ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération des mains du Consul général de la Guinée Équatoriale au Bénin, Eduardo Abeso Ndong. Le Ministre Aurélien Agbénonci est chargé de la transmettre au Président Patrice Talon. Dans cette correspondance, le Président équato-guinéen Nguéma Mbasogo a formulé à son homologue Patrice Talon, ses meilleurs vœux de succès dans cette importante mission de conduire les destinées historiques du peuple béninois. Il a saisi l’occasion pour réitérer son engagement ferme à maintenir et renforcer davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Bénin et la Guinée Equatoriale.

Laurent D. Kossouho