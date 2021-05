Mouvance présidentielle: Karamatou Fagbohoun explique les raisons des démissions au sein du Bloc républicain

Karamath Fagbohoun, Maire de la commune d’Adja-Ouèrè

Intervenant sur l’émission « Actu-Matin » de la chaîne de télévision Canal3, Karamatou Fagbohoun, membre du Bureau politique du Bloc Républicain, a réitéré son engagement à travailler avec les militants du parti pour accompagner le chef de l’État. Rapporteur de la commission de Supervision Électorale de la 21e circonscription électorale (CSC21) et Coordonnatrice communale Adja-Ouèrè lors de la présidentielle du 11 avril 2021, elle a fait le point de la participation de son parti à la victoire écrasante du président Patrice Talon. Elle n’a pas manqué de dénoncer les intrigues politiques au sein du parti Bloc Républicain.

Alors qu’elle a perdu son fauteuil de Maire de la commune d’Adja-Ouèrè, Karamatou Fagbohoun ne compte pas baisser la garde en si bon chemin. Son militantisme au sein du Bloc Républicain malgré les intrigues politiques reste la même pour accompagner le chef de l’État à concrétiser son projet de développement surtout dans la commune d’Adja-Ouèrè. «Ma force politique a été la même. Que ce soit avant, pendant et après la mairie d’Adja-Ouèrè. Je suis restée égale à moi-même. J’ai toujours la même ardeur. J’ai toujours la même joie de défendre mon parti. Aucunement pas de regret», confie-t-elle à l’entame de son entretien. Dénonçant les intrigues politiques qui ont conduit à la perte du contrôle de la mairie d’Adja-Ouèrè par le Bloc Républicain, l’invité pense qu’on ne peut pas refuser l’épreuve dans la vie politique d’une femme, mais c’est la manière dont l’épreuve est appréhendée qui compte. Avouant ses ambitions en venant à la tête de la mairie, Madame Fagbohoun a déclaré que « la meilleure des choses que nous avons à faire aujourd’hui, c’est que le développement d’Adja-Ouèrè soit une réalité». Suivant ses propos, elle était arrivée à la tête de la mairie, dévorée par l’envie de développer la commune d’Adja-Ouèrè. Mais, hélas ! Sa vision n’a pas rencontré l’adhésion de tous. «J’étais rentrée dans cette mairie par des campagnes de salubrité, à prendre des contacts des personnalités de ce pays et à international qui pourront nous permettre d’amorcer ce développement. Mais, les gens ne nous ont pas permis de réaliser notre rêve. Et j’espère qu’ils le feront à notre place», a fait savoir la coordonnatrice communale qui met au-delà de tout, le bien-être de sa commune. «En tant que fille de la localité, je souhaite que les autorités en place trouvent des voies et des moyens pour concrétiser ce développement qui est le vœu de tous. Si les autorités me sollicitent, nous allons travailler la main dans la main», a-t-elle ajouté.

« Ce qui est important pour le Bloc Républicain, c’est d’accompagner le chef de l’État. »

Abordant la participation du parti Bloc républicain à la dernière élection présidentielle, elle a d’abord remercié le premier secrétaire du parti Mr Aboudoulaye Bio Tchané pour avoir fait le maximum pour atteindre ce résultat et ensuite montré que la victoire du duo Talon-Talata est la victoire du Bloc Républicain. « Le Bloc Républicain a porté cette candidature avec une campagne où tous les responsables du Br ont mouillé les maillots. Ça n’a pas été compliqué d’envoyer les ordres, les directives du parti à nos structures», fait-elle savoir. Ce qui s’est fait remarquer selon l’invité de l’émission lors de la période de concertation de la présidentielle et pendant la tournée administrative du chef de l’État. Après cette victoire, la suite c’est ce qui est énoncé dans le programme intitulé le «développement, ça y est»! Elle a ensuite soutenu que le Bloc républicain jouera sa partition aux côtés du chef de l’Etat. «Ce qui est important pour notre parti, c’est d’accompagner le président de la République. On a une totale confiance en lui. Nous savons qu’il va nous amener à bon port», a-t-elle insisté. Voilà pourquoi elle a invité tous les Béninois à apporter leur pierre pour construire ce développement.

Alban Tchalla (stag)