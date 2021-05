Développement du secteur du théâtre: Le Gouvernement dissout le Fitheb et crée le Centre national de théâtre

Le siège du Fitheb

Le glas du Festival international de théâtre du Bénin (Fitheb) a été sonné par le Gouvernement ce mercredi 12 mai 2021. L’institution a été dissoute au profit du Centre national de Théâtre. Cette décision actant la dissolution du Fitheb a été prise en raison des difficultés d’ordre structurel et organisationnel qu’il rencontre depuis de longues années. En effet, selon le gouvernement, il s’est avéré que le Festival international de Théâtre du Bénin (Fitheb) s’est progressivement écarté de la vision et des ambitions premières à l’origine de sa création. Ainsi, il est devenu peu attractif et ne figure plus sur la cartographie des événements à forte valeur ajoutée. Le conseil des ministres a donc jugé nécessaire de procéder à des réformes profondes afin de favoriser le développement du théâtre au Bénin. Celles-ci impliquent un modèle d’organisation viable, susceptible de porter de nouvelles dynamiques et d’impacter notablement l’ensemble du secteur. Pour ce faire, le Gouvernement a décidé de la restructuration significative de l’institution aux fins de contribuer à développer l’ensemble du secteur du théâtre et de lui assurer un rayonnement au-delà de la biennale jusqu’ici organisée. Ce qui a abouti à la création du Centre national de Théâtre dont la mission est de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble et de donner un contenu plus attrayant à la biennale. Le Centre national de théâtre est chargé de la création, la production et la diffusion du théâtre, la gestion des festivals de théâtre du Bénin et de la promotion des représentations théâtrales ainsi que des manifestations artistiques connexes, en collaboration, en matière logistique, avec l’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO), du renforcement des capacités et de l’encadrement des acteurs culturels dans le domaine du théâtre, de l’identification de toutes les manifestations et activités théâtrales, de la promotion des arts du théâtre par toutes voies utiles, et de l’approfondissement des échanges culturels entre les pays d’Afrique et le reste du monde par l’accueil, la diffusion de spectacles, l’organisation de conférences, de colloques, d’ateliers d’exposition et de foires, de l’aide à la médiation culturelle. Le Conseil des ministres a aussi procédé à la nomination des membres du Conseil d’administration du centre, ainsi que ceux de son Conseil artistique.

Laurent D. Kossouho