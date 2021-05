Désignation des membres du Conseil électoral de la Céna: Voici ceux qui organisent les élections pour les cinq (05) prochaines années

Réuni en sa séance hebdomadaire, le conseil des ministres, tenu le mercredi 12 mai 2021 sous la présidence du chef de l’Etat, le président Patrice Talon a accouché de plusieurs décisions. Il s’agit entre autres de la nomination des membres du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (Céna), la signature du décret portant condition d’exercice de la mission de contrôle technique en République du Bénin ; du décret portant reversement et reclassement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses conformément à la loi du 3 juillet 2020 organisant leur statut spécial ; et du décret portant création du Centre national de théâtre. A ces mesures s’ajoutent le décret portant approbation des statuts modifiés de la bibliothèque nationale du Bénin et la nomination des membres de son Conseil d’administration ; le décret portant approbation des statuts de l’Agence nationale de la protection civile et la nomination du président et des membres de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) et du médiateur de la République.

Sanni Gounou, représentant de l’opposition

Conformément à ses prérogatives, le chef de file de l’opposition a désigné son représentant au Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Paul Hounkpè a choisi l’ancien député et membre de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Sanni Gounou pour représenter l’opposition béninoise. Avec cette désignation, les membres de la première mandature de l’institution chargée d’organiser les élections est au complet. Elle est composée des représentants de l’Assemblée nationale, Sacca Lafia et Abou Boukari Adam Soulé, du représentant des magistrats, Nicolas Assogba, du représentant de l’opposition Sanni Gounou et de celui du chef de l’Etat Adolphe Djima. Ces différentes personnalités doivent dans les jours à venir, prêter serment et siéger au Conseil Électoral de la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour l’organisation des prochaines joutes électorales.

Yannick SOMALON