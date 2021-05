Religion: Le Ramadan aura lieu ce jeudi 13 mai

Vue de la mosquée de Godomey-Togoudo inaugurée….

La communauté musulmane va célébrer la fête du Ramadan, l’Aïd-el-fitr qui marque la fin du carême demain jeudi. Ainsi en a décidé l’Union islamique du Bénin (Uib). En effet, après confirmation que le croissant lunaire de la lune marquant la fin du mois de Ramadan n’a pas été vu ce mardi 11 mai 2021 correspondant au 29è jour du jeûne musulman, le Bureau Exécutif National de l’Union Islamique du Bénin a choisi la date du jeudi 13 mai 2021 pour la célébration de cette fête au Bénin, conformément à la parole du Prophète Mouhammed qui dit : « et si les nuages vous empêchent de voir le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30 ». A cet effet, le Président de l’Uib, l’Imam Assifatou Mohamed Ali invite toute la communauté musulmane du Bénin à se rendre à la place de l’Aïd demain jeudi pour répondre à l’appel du rassemblement de l’Aïd dans le calme et le strict respect des gestes barrières.

Lire l’intégralité du communiqué

Chers frères et sœurs dans la foi ! Ce jour mardi 11 mai 2021 correspondant au 29 Ramadan 1442, est l’avant-dernier jour du mois de Ramadan ; Après confirmation que le croissant lunaire de la lune marquant la fin du mois de Ramadan n’a pas été vu ce jour et après concertation du Bureau Exécutif National de l’Union Islamique du Bénin, le Président de l’UIB informe les musulmans partout sur le territoire national que l’Aïd-el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan aura lieu le Jeudi 13 mai 2021 correspondant donc au 1 er Chawwal 1442, conformément à la parole du prophète Mouhammad (SAW) qui dit : » et si les nuages vous empêchent de le voir (le croissant lunaire), portez le nombre de jours jeûnés à 30 « . Ainsi donc, Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants à se rendre à la place de l’Aïd le Jeudi 13 mai 2021 pour répondre à l’appel du rassemblement de l’Aïd dans le calme et le strict respect des gestes barrières.

Je souhaite à tous les musulmans une bonne fête de l’Aïd-el-Fitr.

Signé

Son Eminence, Imam Assifatou MOHAMED ALI

Président /UIB

Edwige TOTIN