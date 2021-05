Analyse de la Présidentielle d’Avril 2021 sur Golf TV: « Le taux de 51% enregistré est très satisfaisant » selon Jacques Migan

L’ancien Bâtonnier Jacques Migan

Me Jacques Migan, membre fondateur du Bloc Républicain, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats est l’invité de l’émission ‘’Ma part de vérité’’ de la chaîne de télévision privée Golf TV. Comme on pouvait s’y attendre, l’invité a opiné sur les différents aspects de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021.

Répondant à la question du journaliste sur le rôle du Bloc Républicain dans la victoire du duo Talon-Talata, Me Jacques Migan a souligné que le parti dont il est membre a fortement contribué à la réélection du Président Patrice Talon. « Nous avons remué ciel et terre avec l’armée d’hommes et de femmes que nous avons mis en place avec une organisation bien huilée. A la veille nous avons reçu beaucoup d’adhésion. Les gens ont cru à l’organisation mise en place par le BR pour faire de cette élection une affaire personnelle », a-t-il déclaré sur le plateau de Golf TV.

Parlant de la question du taux de participation, l’invité de nos confrères de Golf TV a fait remarquer que le taux de participation oscille toujours autour de 50, 60, 61, 66%. Très convaincu de ses analyses, Me Jacques Migan ajoute : « Les Béninois ne votent jamais à 100% pour les élections présidentielles. Vous avez donc un gap de 34% qui ne votent pas. Le taux de 51% enregistré est très satisfaisant selon moi. Qu’il vous souvienne que les démocrates ne voulaient pas de ces élections et ont agi pour. Il y a des régions dans lesquelles l’élection n’a pas eu lieu à cause des menaces de violence. Il y a eu ceux qui ont estimé que le vote est déjà acquis. Si on considère ces réalités-là, le taux de 51% est satisfaisant »

Quant à l’avenir du Bénin après l’élection du duo Talon-Talata, Me Jacques Migan, membre influent du parti BR affirme haut et fort que Talon est conscient de ce qu’il veut faire. « Le renforcement de toutes les actions déjà menées (l’eau, l’électricité, l’asphaltage, les routes, la cantine scolaire, les réformes politiques), la formation des jeunes à l’entrepreneuriat agricole qui va régler le problème du chômage sont autant d’actions par lesquelles le Président Talon va régler le problème de la jeunesse », telles sont ses déclarations en ce qui concerne les prévisions pour les jeunes.

Concernant les femmes, l’invité de ‘’Ma part de Vérité’’ rappelle que « Pour les femmes, le Président Talon a revu le dispositif pour qu’elles utilisent les microcrédits pour s’enrichir…Le commerce ne se fait pas dans la rue et c’est pour cela que Talon a construit des marchés modernes. L’accent sera aussi mis sur la formation continue des artisans. L’Arch va permettre aux artisans, aux agriculteurs, aux femmes d’avoir une pension de retraite. Demain, c’est donc çà. »

Quid de la démission de Jean Michel Abimbola

Face aux journalistes de Golf TV, l’ancien bâtonnier n’a pas esquivé la question relative à la démission d’un des membres fondateurs du parti Bloc Républicain. Sur la question Jacques Migan a renvoyé les uns et les autres aux dispositions de l’article 11 de la charte des partis politiques qui concernent les adhésions aux partis politiques et les démissions. A l’en croire, Jean Michel Abimbola est libre de démissionner du Bloc Républicain.

Fidèle KENOU