Session de municipalité à l’arrondissement de Godomey: Le maire Angelo Ahouandjinou annonce les grands travaux pour soulager les populations

Conformément aux textes qui régissent la décentralisation au Bénin, le maire de la Commune d’Abomey Calavi Angelo Évariste Ahouandjinou, a procédé le mardi 4 mai 2021 au siège de l’arrondissement de Godomey, à l’ouverture de la section de municipalité dudit arrondissement. Accompagné de ses adjoints, des chefs d’arrondissement, conseillers communaux et cadres à divers niveau de la commune, l’édile de la ville dortoir a annoncé les grands travaux en cours dans le but de soulager les peines des populations.

L’honneur a été fait à Léon Kpobli, chef de l’arrondissement de Godomey, de souhaiter la bienvenue à l’exécutif communal et à tous les participants à cette rencontre. Après avoir énuméré les difficultés entre autres , la vétusté des équipements marchands , des centres de santé et des écoles , la dégradation des voies d’accès , le problème d’insécurité , l’éclairage public, le manque des aires de jeu qui constituent un frein au développement du plus grand arrondissement du Bénin, il dit être convaincu que l’exécutif va prendre ses doléances à bras- le corps pour étancher la soif des populations . Le maire Angelo Ahouandjinou quant à lui, a dans son adresse, remercié la présence effective de tous les membres du conseil d’arrondissement et les acteurs clés de la chaîne de développement de Godomey. Pour lui, l’exécutif est à pied d’œuvre pour conjuguer au passé les difficultés de l’heure. Il a déclaré que » le chef de l’État, le président Talon, à qui il a adressé ses vives félicitations pour sa brillante réélection, est déjà venu à Calavi et a promis la continuité des grands travaux comme l’asphaltage, la construction d’un marché de type moderne, la construction d’un stade et biens d’autres infrastructures. Le président du conseil communal d’Abomey-Calavi n’a pas manqué d’apporter des réponses et solutions idoines aux questions et préoccupations des représentants des chefs quartiers, des jeunes et des têtes couronnées. À la suite de son intervention, l’exécutif s’est retiré avec les chefs d’arrondissement d’Abomey-Calavi et les conseillers communaux de l’arrondissement de Godomey pour évaluer les différentes tâches à exécuter pour le bonheur des populations. La satisfaction est grande a laissé entendre un chef quartier car leurs doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourd et le maire Angelo Ahouandjinou reste l’homme de la situation en qui il faut avoir confiance pour le dévelopement de l’arrondissement de Godomey en particulier et de Calavi en général. Il est important de souligner la présence à cette rencontre, des conseillers communaux de l’arrondissement de Godomey des 49 chefs quartiers de l’arrondissement, de la forte représentativité de l’association des femmes des marchés, des jeunes et des têtes couronnées de Godomey. Cette session a été l’occasion pour l’exécutif d’Abomey-Calavi de recenser les besoins urgents des populations afin de prendre des mesures fortes pour soulager les difficultés surtout en cette période de la saison des pluies.

