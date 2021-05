RÉORGANISATION DE LA CLASSE POLITIQUE: Paul Hounkpè prend officiellement la tête de l’opposition béninoise

Conformément à la loi N° 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin, le Chef de l’Etat Patrice Talon a nommé par décret pris le 28 avril 2021, le Secrétaire exécutif national du parti Fcbe, Paul Hounkpè, Chef de file de l’Opposition. En effet, ladite loi dispose en son article 8 que : « Est chef de file de l’opposition, le chef du parti politique déclaré de l’Opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale à l’occasion des dernières

élections législatives. En cas d’égalité du nombre de députés, le chef de file de l’Opposition est le chef du parti politique déclaré

de l’Opposition ayant le plus grand nombre d’élus communaux à l’occasion des dernières

élections communales. En cas d’égalité du nombre d’élus communaux, le chef de file de l’Opposition est le chef du parti de l’opposition ayant réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives. En cas d’absence de représentation de l’Opposition à l’Assemblée nationale, est désigné chef de file de l’opposition, le chef du parti politique de l’opposition ayant obtenu le plus grand nombre d’élus communaux. En cas d’égalité du nombre des élus communaux, le chef de file de l’opposition est le chef du parti de l’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections communales ». Le parti de l’Opposition Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) ne disposant pas de représentant à l’Assemblée nationale, détient par contre le plus grand nombre d’élus communaux à l’issue des communales et municipales de 2020. La nomination de Paul Hounkpè a été faite sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (CENA). A ce titre, il devient le porte-voix de tous les partis politiques se réclamant de l’Opposition au régime en place. Les privilèges que lui confère la loi Chef de file de l’Opposition, Paul Hounkpè devient une personnalité de la République et bénéficie de certains droits et avantages.

En effet, selon les dispositions de la loi N° 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’Opposition en République du Bénin, l’Etat assure la sécurité du chef de file de l’Opposition et le chef de l’Etat peut recueillir son avis sur des sujets d’intérêt pour la nation. Le chef de file de l’Opposition bénéficie des avantages protocolaires et dispose d’une liste civile fixée par décret pris en Conseil des ministres. Le Chef de l’État peut également le solliciter pour des missions entrant dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la Nation.

N'hésitez pas à partager ... 0 Linkedin