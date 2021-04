Pour le développement de leur arrondissement à Savè: Louis F. Dossou dresse les attentes des populations d’Okpara au président Talon

Natif du village d’Oké-Owo, chef-lieu de l’arrondissement de l’Okpara dans la commune de Savè, Louis Finagnon Dossou est le Chargé de logistiques et des matériels du parti Bloc Républicain pour la campagne de l’élection présidentielle de 2021 au titre du duo de la mouvance présidentielle, Talon-Talata. Dans cet entretien, il fait le point des résultats du vote dans son arrondissement et nous parle des violences préélectorales qui ont eu lieu dans cette commune récemment. Il n’a pas manqué d’adresser un message de courage à Me Paulin Akponna, Coordonnateur communal BR de l’équipe de campagne du duo Talon-Talata, et dont la maison a été ciblée par les manifestants.

L’Evénement Précis : Comment aviez-vous vécu les violences à Savè ?

Louis F. DOssou : Dans l’arrondissement d’Okpara, on n’a pas connu de violences. C’est à Savè centre et ses périphéries qu’il y a eu de violences. Sinon dans notre arrondissement Okpara, la campagne s’est déroulée normalement et nous avons voté tel que cela se doit et le candidat Talon a gagné par KO à Oké-Owo et est même le premier dans notre arrondissement avec plus 3026 voix pour le duo Talon-Talata, tandis que ses challengers avaient 78 voix pour le duo Soumanou-Djemba, et 26 voix pour le duo Kohoué-Agossa. D’ailleurs, avec ces résultats qui ont fait que le candidat a gagné au premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril, l’arrondissement d’Okpara dont Oké Owo est le chef-lieu est la première localité qui a massivement voté pour Talon dans la commune de Savè

Certains leaders du Bloc Républicain ont été ciblés par les manifestants à Savè centre. Que s’est-il passé ?

Effectivement à Savè centre, il y a eu tellement de dégâts. Ça n’a pas été facile. La maison de l’He André Okounlola a été vandalisée et incendiée et les véhicules de campagne de Me Paulin Akponna, Coordonnateur communal BR de l’équipe de campagne du duo Talon-Talata, ont été saccagés. Mais Dieu merci, nous n’avons pas enregistré de perte en vies humaines lors de ces violences au niveau des domiciles de ces deux leaders proches du pouvoir. Il y a eu beaucoup d’autres dégâts matériels comme le vandalisme du poste de péage de Diho, la détérioration de certains édifices publics.

Quel appel avez-vous à lancer à l’endroit de ces deux personnalités ?

Paulin Akponna, le Coordonnateur communal BR de l’équipe de campagne du duo présidentiel est bien connu de tous. Et je peux dire que c’est quelqu’un qui est vraiment courageux. Malgré qu’il y ait eu toutes ces violences chez lui, quand il est rentré à Cotonou, de temps en temps il nous appelle, parce que c’est lui le Coordonnateur communal. Il n’a pas baissé les bras. Il nous encourage et nous oriente. Il nous parle des démarches à mener pour que la paix revienne. Chaque fois, il nous dit que même si quelqu’un nous offense ou nous provoque, de ne rien dire. Je loue vraiment son courage. Il a servi d’exemple dans la commune pendant cette période de troubles. C’est le type de personne avec laquelle nous aimons travailler. Il a démontré sa sagesse. Il est prêt à accueillir tout le monde. Donc nous voudrions lui dire que c’est grâce à sa détermination que oké-owo a fait le plein pour le candidat Talon.

Et votre appel à l’endroit du président Patrice Talon …

La victoire du Président Talon et sa vice-présidente Chabi Talata est toute une joie pour la population d’Oké-Owo et celle de l’arrondissement d’Okpara. Nous voudrions qu’il se rappelle de nous durant ce nouveau quinquennat. Pour le moment, je peux dire qu’il est en train de nous réaliser la voie inter-Etats N°5, l’axe Kétou-Savè-Savè-Oké-Owo. Il faut qu’il termine ce projet et construise le pont sur l’Okpara, donc à Oké-Owo, qu’il nous règle le problème de l’eau et surtout de l’urbanisation de notre arrondissement avec surtout les emplois pour les jeunes. Les femmes me chargent de lui dire de ne pas les oublier dans la mise en œuvre des microcrédits Alafia, ainsi que l’électrification de l’arrondissement de l’Okpara qui est en cours. Pour la construction du pont sur le fleuve Okpara tel qu’il a promis lors de sa tournée nationale, il faut qu’il concrétise cela.

Entretien réalisé par Laurent D. KOSSOUHO