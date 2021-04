ORTB: Issa Hamadou nommé Chef service Atlantic Fm

Le nouveau Chef service Atlantic Fm, Issa Hamadou

Le travail bien fait fini toujours par payer et la promotion des valeurs se poursuit avec finesse à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin. Et c’est Issa Hamadou qui devient le nouvel homme fort de la radio Atlantic Fm. Le patron du desk Sport de la radio qui a déjà emmagasiné près d’une vingtaine d’années d’expériences dans ce domaine, a été nommé ce mercredi 28 avril 2021 par arrêté signé du Directeur général par intérim de l’Ortb, Jean-Philippe Erick Abraham, au regard de son rang et de son dévouement pour l’essor de la radio Atlantic Fm. Très connu pour ses interventions sans langue de bois sur les dossiers sportifs, Issa Hamadou ne cesse d’impressionner les auditeurs à travers sa cohérence, son esprit d’équipe, et le professionnalisme de son émission Week end Sport animé tous les samedi, avec des journalistes sportifs et consultants de toute discipline. C’est donc dire que l’artisan a été valorisé à travers ses efforts. Notons que par ce même arrêté en date du 28 avril 2021, le directeur général par intérim de l’ORTB, Jean-Philippe Erick Abrahama procédé à la nomination de 11 responsables au sein à la télévision et radiodiffusion nationales du Bénin ainsi qu’à la direction régionale Parakou de l’ORTB, après avis favorable du ministre de la communication, Alain Orounla. Parmi ceux-ci, figure Jérôme Houngbo au poste de Rédacteur en Chef à la Télévision nationale, Serge Ayaka et CécileGoudou Kpangon respectivement Rédacteur en Chef et Secrétaire de Rédaction à la Radio nationale.

Voici la liste des 11 nouveaux patrons nommés

TELEVISION NATIONALE

Rédacteur en Chef à la Télévision nationale (Chef Service Information) : Monsieur HOUNGBO Jérôme,

Secrétaire de Rédaction à la Télévision nationale (Adjoint du Chef Service Information) : Monsieur SOUNOUVOU Ozias,

Chef Service Production TV : Monsieur NOUTEHOU Prosper,

Chef Service Production BB24 : Monsieur GNACADJA Christian.

RADIODIFFUSION NATIONALE

Rédacteur en Chef (Chef Service Information) : Monsieur AYAKA Serge,

Secrétaire de Rédaction (Adjoint du Chef Service Information) : Madame GOUDOU KPANGON Cécile,

Chef Service Atlantic FM : Monsieur HAMADOU Issa,

Chef Service Radio Bénin Alafia : Monsieur SESSOU Urbain.

DIRECTION REGIONALE PARAKOU

Rédacteur en Chef (Chef Service Information) : Monsieur SAFARA Nourou Dine,

Secrétaire de Rédaction (Adjoint du Chef Service Information) : Monsieur AVIYENOU Guillaume,

Chef Service Exploitation et Maintenance : Monsieur HOUNKPE Ulrich.

Rastel DAN