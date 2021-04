Invité sur Golfe télévision: Professeur Fanny Hounkponou de l’UDBN invite le peuple béninois à se concentrer sur le développement

Professeur Fanny Hounkponou de l’UDBN

De passage sur la chaine de télévision Golfe TV Africa, la directrice de campagne de l’UDBN lors de la présidentielle du 11 avril dernier professeur agrégé à l’Université d’Abomey Calavi, Fanny Hounkponou est revenu sur le rôle joué par le parti que préside Mme Claudine Prudencio pour la victoire du duo Talon-Talata. Elle se réjouit des différents lettres de félicitation adressée au président nouvellement réélu et invité le peuple béninois à faire face au développement une fois que les élections sont terminées.

Réélu avec plus de la majorité des suffrages, le Chef de l’État Patrice Talon a reçu plusieurs messages de félicitations. Pour Fanny Hounkponou, professeur à l’université et directrice de campagne du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), ces différentes lettres de félicitations adressées à Talon sont la preuve de la reconnaissance de la qualité de la démocratie béninoise. C’est également le signe que malgré les campagnes de dénigrement orchestré pour ternir l’image du Bénin, les pays de grande démocratie continuent de soutenir le pays. Elle a indiqué que certaines questions relèvent de la souveraineté de l’État béninois. Tel est le cas des procédures judiciaires ouvertes à l’encontre de certains leaders politiques.

Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de l’entretien. La directrice de campagne de l’UDBN invite les populations à faire confiance au chef de l’État qui va développer le Bénin par le renforcement des actions entamées depuis 2016. Une place de choix sera faite à la promotion de la gent féminine pendant toute la durée du quinquennat 2021-2026, selon la directrice de campagne de l’UDBN) à la présidentielle 2021. Elle a également invité le peuple béninois à s’unir pour le développement du Bénin car les élections présidentielles sont terminées. Le professeur Fanny Hounkponou a salué l’engagement de l’UDBN et de sa présidente Claudine Prudencio dans ce combat qui a permis la victoire au chef de l’Etat. Ainsi, cette sortie de Dr Hounkponou, directrice de campagne de l’Udbn, confirme son engagement au côté du président Patrice Talon, n’en déplaisent aux détracteurs de la présidente Claudine Prudencio.

Yannick SOMALON