Volley-ball: La fédération lance son premier championnat pro

Le DSE a procédé au lancement officiel du championnat pro de volley-ball

Les réformes dans le monde sportif béninois, notamment la professionnalisation du sport, ne vont épargner aucune discipline. C’est ce qui se dessine peu à peu depuis que l’annonce desdites réformes a été faite par le ministre en charge des sports, Oswald Homeky. En effet, tout comme la fédération béninoise de football, la fédération béninoise de volley-ball vient de lancer, elle aussi, son championnat professionnel. Et regroupant 7 formations de volley-ball béninois chez les hommes et 4 chez les dames, ledit championnat a été lancé officiellement le dimanche 25 avril 2021. Pour le compte du match d’ouverture officielle, Vesos dame a battu Adjidja dame par 3 sets à 0, soit 28-19, 25-15 et 25-20. La deuxième rencontre ayant opposé Allada vbc à Énergie a vu la victoire des joueurs d’allada. 3 sets à 0 est le résultat de ce match. Les joueurs d’Allada ont contrôlé les 3 sets 25-18, 25-15 et 25-19.

24 heures à l’avance, un match avancé de la première journée a été disputé. Il a opposé Finances Vbc au Real Vbc de Parakou sur le terrain de volleyball du C.A.S à Parakou. Et comme on pouvait s’y attendre, le tenant du titre, Finance vbc, a assuré son statut en s’imposant par 3 sets à 0. Par ce résultat, l’équipe des financiers annonce déjà ses nouvelles ambitions.

A souligner que le lancement officiel a été assuré par le directeur du sport d’élite Bonaventure Coffi Codjia qui a présidé la phase protocolaire.

Anselme HOUENOUKPO