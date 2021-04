Violences électorales au Bénin: Les 12 présumés auteurs rattrapés par la police seront bientôt face à la justice

Les autorités judiciaires se sont saisies des actes de violence pré-électorale perpétrés dans quelques localités du Bénin et qui ont laissé de tristes souvenirs pour certains citoyens et acteurs politiques proches du pouvoir. Ces dernières ont ouvert une enquête judiciaire contre les instigateurs, auteurs et complices de l’affaire qualifiée de « vaste projet de déstabilisation du pays ». C’est ainsi qu’une douzaine de présumés auteurs ont été interpellés pour répondre de leurs actes.

L’élection présidentielle du 11 avril dernier a laissé de tristes souvenirs à certains leaders politiques proches de la mouvance, mais c’est également sans doute pour certains acteurs de l’opposition. C’est du moins, le constat fait dès les premiers soirs qui ont suivi les manifestations à l’issue desquelles des édifices publics et des biens appartenant aux privés, ont été saccagés. Outre ces dégâts évalués à plusieurs milliards FCFA, selon le bilan fait par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Sacca Lafia, il y aurait deux pertes en vies humaines du côté des assaillants qui jusque-là les corps n’ont pas été retrouvés et 21 blessés graves du côté des forces de sécurité mettant de l’ordre pour protéger les populations. En vertu d’un mandat d’arrêt émis par la justice béninoise, la police républicaine a procédé à une vague d’arrestation contre les présumés et complices auteurs. A travers un récapitulatif, on retient que 12 présumées personnes sont arrêtées et placées en détention provisoire. Parmi ces personnes se trouvent deux candidats recalés à la course à la présidentielle. Il s’agit de dame Reckya Madougou et du professeur Joël Aïvo. Les anciens ministres Ali Houdou et Jean Alexandre Hountondji ainsi que Madame Garya Saka, El Hadj Kaolo, Georges Sacca, Elie Djènontin, Bio Dramane Tidjani, Alain Gnonlonfoun, Hamiss Dramane sont tous poursuivis par la justice en quête de la vérité. Si on descend d’un cran, du point de vue charisme, on retrouve ceux qui sont inféodés à l’opposition radicale comme Thibaut Ogou, Nadine Okoumassoun, et bien d‘autres. Rappelons que les dates des procès de ces présumés auteurs des actes attentatoires à la paix, n’ont pas encore été annoncées, pour que la justice puisse examiner et situer les responsabilités.

Alban Tchalla (Stag.)