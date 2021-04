Super Ligue Pro: As Cotonou neutralise Damissa Fc

Les joueurs de As Cotonou ayant démarré le match

Dans le cadre de la 3e journée de la super Ligue Pro de football, le club de la CNSS, As Cotonou s’est déplacé à Parakou où, il a affronté Damissa Fc. C’était le dimanche 25 avril sur le terrain municipal de Parakou. A l’arrivée, les deux équipes ont coupé la poire en deux, malgré l’énergie consacrée par les deux équipes. En effet, les 22 acteurs décidés à ne pas se faire de cadeau, ont fait fi du traditionnel round d’observation et ont entamé à fonds. Et dans un premier temps, ce sont les joueurs de Damissa qui prennent d’assaut le défense des jeunes cotonois. Bien présents dans leur base arrière, ces derniers ont parvenu à repousser les offensives. Après 5 minutes, Chaibou Arouna, Jospin Bocthi et Maxime Sekpè mettent à leur tour le pied sur le ballon repoussant Damissa, à son tour dans sa base arrière qui tente tout pour ne pas plier aussi. Et dans ce contexte de corps à corps les feux équipes se sont proccurées des occasions. Notamment As Cotonou par l’entremise de Nassirou Adamou dont le tir n’a trouvé le cadre.

Les joueurs de Damissa également suite à ce raté de Nassirou Adamou vont se procurer 3 occasions que Kassim, le gardien des jaunes et noirs de la Cnss a repoussé. Ainsi, aucun but n’a été marqué jusqu’à la pause. Mais en deuxième mi-temps, la combativité des uns et des autres va payer. D’abord, c’est Damissa qui a obtenu un penalty discutable que Fahadou Touré a transformé à la 59e minute du jeu. Ensuite, ça a été le tour des hommes de Thyamiou Youssouf, devenus très menaçant, de s’illustrer par un but de Guindo Aboubacar à la 88e minute. Plus rien ne sera marqué même si les 22 joueurs ont poursuivi leur effort jusqu’à la fin du temps réglementaire. 1-1, As Cotonou obtient un nouveau point et totalise deux désormais après deux matchs. L’équipe de déplace jeudi à Lokossa pour y jouer Hodio FC de Comé.

Anselme HOUENOUKPO