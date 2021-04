Circuit ITF D’Abidjan De Tennis Grade 5: Gloriana Nahum doublement sacrée

Gloriana Nahum avec ses récompenses

Le tennis féminin béninois est à nouveau bien positionné dans la sous-région. Et pour cause, représenté par Gloriana Goreti Nahum à la dernière compétition sous régionale (l’étape 1 du Circuit ITF d’Abidjan de tennis Grade 5, organisée du 20 au 25 avril 2021, en Côte d’Ivoire), il a décroché deux premières places. D’abord, la tennis women s’est imposée à ses adversaires en simple avant de gagner le tournoi des doubles. En simple filles, elle a battu en finale l’Egyptienne Layla Shoukry (472eme mondiale) en deux sets (6/2 ; 6/3). Avec sa partenaire Marina Markina (Lettonie), elle a réussi également à vaincre en double. Son duo a battu en finale celu composé de Léa Bathellier (Fra) et Chems Doha Zeghlouli (Mar) en deux sets 6/4 ; 7/6 (3).

A souligner qu’à Dakar, la béninoise avait réalisé la même performance en remportant avec brio deux trophées au tournoi ITF Juniors (en simple et en double) tenu au Sénégal du 22 au 27 février dernier.

Désormais, la star en devenir du tennis béninois et africain a le regard tourné vers l’étape 2 du Circuit ITF d’Abidjan de tennis Grade 4 qui démarre demain, toujours à Abidjan, en Côte-d’Ivoire.

Lire le parcours de Gloriana Nahul sur le circuit

1er tour : Glorian Nahum # Carla Grignac (Fran) 6/2 ; 6/4

8e de finale : Glorian Nahum # Carla Tanguy (Fran) 6/2 ; 6/2

¼ finale : Glorian Nahum # Marina Markina (Lettonie) 6/2 ; 6/4

½ finale : Glorian Nahum # Léa Bathelier (Fran) 6/2 ; 6/1

Finale : Glorian Nahum # Layla Shoukry (Egypte, 472eme mondiale). 6/2 ; 6/3