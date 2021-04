Après les résultats définitifs de la présidentielle: Edgard Soukpon félicite le duo Talon-Talata pour sa brillante élection

Quelques heures après la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle de 2021 par la Cour constitutionnelle, l’Ancien Chef du Cabinet Civil de la Présidence de la République, Célestin Mathias Edgard SOUKPON adresse ses vives félicitations au duo constitué du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabi Talata Zimé pour leur brillante élection au premier tour. Dans un message parvenu à notre rédaction, le président de l’ex parti Union Fraternelle et Patriotique pour la République (UFPR) devenue après changement de dénomination Alliance Nationale pour le Salut du Peuple (ANSP) et actuellement parrain du mouvement Coalition Bénin Continuité – 2021, exprime son admiration à l’homme du 06 avril 2016 qui, en 2021 a réellement démontré qu’il est ‘’Agbonnon’’. Célestin Mathias Edgard SOUKPON condamne par la même occasion « les actes de sabotage, et de graves violences perpétrés par des citoyens, des compatriotes qui ont perdu la raison ». Il a également dans son message évoqué les leçons que peut tirer le peuple béninois de cette élection qui s’est déroulée dans la paix grâce au leadership et à la détermination du président Patrice Talon.

MESSAGE DE FELICITATION DE MR CELESTIN MATHIAS EDGARD SOUKPON AU DUO ELU TALON- TALATA

Les sages de la Cour Constitutionnelle viennent de proclamer ce jour mercredi 21 avril 2021 les résultats définitifs des élections présidentielles du 11 avril 2021.

A l’issue de cette proclamation définitive, le DUO de Candidats, TALON- TALATA est déclaré vainqueur des élections.

Je voudrais féliciter par le canal du quotidien l’Événement Précis, monsieur Patrice Guillaume Athanase TALON et Mariam Chabi TALATA pour leur brillante élection à la tête de notre État…

Pour ma part l’élection du président TALON dès le premier Tour des élections présidentielles n’est pas surprenante.

Des enseignements conviennent d’être tirés de cette belle prouesse.

1- Remplir résolument et convenablement la Mission qui vous est confiée et pour laquelle le peuple a répondu massivement et favorablement en vous élisant, vous hissant à ce niveau de responsabilité (2016.)

Talon a dit à des invités lors du dévoilement de son Programme de Gouvernement le » Bénin Révélé », je cite » Ne m’appelez plus Agbonnon, attendez, que je fasse les 05 ans de Mission que le peuple béninois m’a confiée. A l’évaluation, vous saurez si je suis vraiment, AGBONNON, en ce moment, vous me porterez en Triomphe » fin de citation.

Les Faits et gestes de TALON, tout au long de ce quinquennat parlent d’eux-mêmes, Je ne vais pas nous fatiguer à citer… d’ autant plus que, c’:est tout un chapelet de réalisations en si peu de temps.

TALON a surpris tout le monde, il a pris tout le monde de vitesse à commencer par ses opposants. Personne ne l’a cru, capable de travailler comme, il l’a fait dans la discrétion totale… (Il a un secret.) et je félicite le peuple mature de notre pays qui l’ a accompagné., au prix de sacrifices. Il a su compter sur son peuple qui a compris aussi sa dynamique, en la soutenant fermement, tout en espérant une détente sociale bien prise en compte dans le Nouveau Projet de Société » Le Développement, ça y ait ».

2- De mémoire de l’Histoire socio politique du Dahomey à Bénin, c’est pour la première fois, sans être régionaliste, qu’une personnalité, du Sud Bénin, dirigera le Bénin pendant deux Quinquennats (10 ans)

C’est encore TALON, l’histoire retiendra TALON, c’est une grâce… Et je remercie le Seigneur d’avoir exaucé ma prière, étant donné que cette requête que j’adressais à Dieu et à tout un peuple depuis l’échec de Soglo pour un deuxième mandat en 1996, a été exaucée.

Et c’ est pour cela que vers la fin du 2em et dernier mandat du président Yayi, en 2014 j’ ai initié avec les cadres des Plateaux d’ Abomey et d’ Agonlin, le vaste mouvement Alliance des Forces Politiques HOUENOUSSOU des Plateaux d’ Abomey et d’ Agonlin dont le congrès était fait au Stade de Goho Abomey en 2014/.

L’objectif principal, après l’unité de la région pour son développement, était de s’organiser pour le transfert régional et démocratique du pouvoir au Sud Dieu a exaucé cette prière et doublement aujourd’hui ce 11 avril 2021.

Je voudrais féliciter la CENA qui est maintenant experte en la matière pour la bonne organisation des présidentielles d’avril 2021 comme à son habitude. Sans oublier les autres Institutions de la République…

Je félicité le Gouvernement pour sa sérénité et son accompagnement.

Je félicité les Forces Armées béninoises pour leur courage, loyauté et intrépidité au service de la République. Pour tout leur sacrifice, le peuple sera reconnaissant. Je remercie enfin le peuple béninois qui a tenu à accomplir son devoir citoyen et surtout témoigner sa reconnaissance à un homme, un grand serviteur, un bâtisseur de la République : la MAISON,- BENIN.

Je condamne les actes de sabotage, et de graves violences perpétrés par des citoyens, des compatriotes qui ont perdu la raison. Des apatrides qui ont endeuillé des familles, lors de ce processus de fête et de joie. Ils ont oublié qu’il y a des voies de droit pour poser les problèmes et les régler.

Bonne chance au Bénin

Bon vent au DUO présidentiel TALON- TALATA.

Vive le Peuple Béninois

Vive le Bénin.

Je vous remercie..