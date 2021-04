Violences électorales: Ayadji et le Moele-Bénin demandent justice pour les forces de l’ordre blessées

A la suite de plusieurs personnalités de la République et du Corps diplomatique accrédité au Bénin, une délégation du Bureau politique du parti Moele-Bénin conduite par le président Jacques Ayadji s’est rendue, le lundi 19 avril 2021 à l’Hôpital d’instruction des armées pour remonter le moral aux forces de l’ordre et de défense blessées, lors des violences électorales à Savè, Bantè et Tchaourou. Dans une déclaration lue à la fin de cette visite, le Secrétaire général du parti, Cephise Béo Aguiar a fait savoir que Moele-Bénin note avec « amertume et effroi que les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d’une autre époque, commis pour mettre en mal la paix et la quiétude collective ». A le croire, ces manifestions violentes ont été revendiquées il y a quelques jours par une citoyenne activiste de « l’Opposition radicale » lors d’une conférence en ligne depuis l’étranger où elle réside. A cette tribune, « elle encourageait le financement de groupe terroriste », a-t-il souligné, tout en martelant que la République ne saurait rester impassible face à un tel opprobre. Pour le président Jacques Ayadji, les militants et sympathisants du parti Moele-Bénin, il conviendra de retrouver tous ceux qui se sont mis en travers de ce qui organise et régit le vivre-ensemble au Bénin. Ils demandent donc que justice soit faite. « Les acteurs directs et leurs promoteurs visibles ou indivisibles devront répondre de leur forfaiture à la hauteur de la souillure jetée sur la République », a exigé Cephise Béo Aguiar au nom du parti. Pour finir, il a précisé que « le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l’espace public avec les conséquences de troubles à l’ordre public, de destruction d’édifices publics et privés, et surtout d’exposition des paisibles populations ».

Laurent D. Kossouho