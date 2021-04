Taux de participation à l’élection présidentielle: Les analyses de Me Jacques Migan

L’ancien bâtonnier Jacques Migan

Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision privée de la place, l’ancien bâtonnier Jacques Migan justifie le taux de participation à l’élection présidentielle d’avril dernier et tient responsable le boycott lancé par l’opposition. Selon ses explications, le taux annoncé par les institutions en charge de l’organisation du scrutin est satisfaisant et témoigne de la volonté des Béninois à poursuivre la dynamique du gouvernement Talon.

Après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle d’avril 2021, l’ancien bâtonnier Jacques Migan dans une entrevue sur une chaîne de télévision, a fait une rétrospective sur les résultats des présidentielles depuis l’ère du renouveau démocratique et assure que le taux de participation à l’élection présidentielle d’avril dernier, est totalement satisfaisant. « Ce qu’il faudrait retenir, c’est le taux de participation annoncé par la CENA et confirmé par la Cour Constitutionnelle. Le taux de 50,17% au départ par la Cena est porté à 50,63%, C’est un taux satisfaisant quand nous tenons compte des élections présidentielles que nous avons eu au Bénin, depuis 2001 à 2016. Le taux tournait autour de 66% à 68%. On n’a jamais dépassé ce taux-là sous l’ère du renouveau démocratique.» a déclaré le bâtonnier. Ce faisant, il revient sur la polémique entretenue par la plateforme des OSC et affirme que la CENA et la Cour Constitutionnelle sont les seules habiletés à proclamer les résultats de la présidentielle. Pour lui, les Béninois n’ont jamais voté à 100%, ce qui explique ce taux de participation de 50,63%, aujourd’hui. Le taux de participation de cette année 50,63%, et 66% qu’on avait eu en 2016, il y a un gap de 16%. Il analyse donc de ce pourcentage de 50,63%, du taux de participation que 30% de Béninois n’ont pas voté. Ces derniers poursuit-il ne sont ni de la mouvance, ni de l’opposition. « C’est des gens qui ne votent pas, le vote n’étant pas obligatoire. Ils n’ont pas du tout intérêt d’aller voter. C’est pour ça, nous avons toujours obtenu lors des élections, un taux qui avoisine 60%.» a fait savoir Me Jacques Migan. Ensuite, Me Migan rassure qu’il y a également sur la ligne, une bonne partie des Démocrates qui tournent autour de 11% qui n’ont pas du tout voté, sans oublier des gens inconditionnels de Sébastien Adjavon qui n’ont pas accompli leur devoir civique. Mais rappelle-t-il qu’il faut remarquer aussi ceux de la mouvance qui ont estimé que le K.O est déjà acquis au regard de la visibilité des actions du gouvernement, à quoi bon sortir pour voter. Si ceux-là de la mouvance estime le bâtonnier, avaient tous voté, le taux allait tourner autour de 55% ou 56%. « Le taux de participation de 50,63%,, c’est le taux d’adhésion au programme d’action du gouvernement de Patrice Talon.» a-t-il dit avant de préciser que le peuple qui s’est déplacé a accepté apprécier les réalisations du président Patrice Talon. Ces populations à en croire le bâtonnier, se rappellent d’ailleurs à leur bon souvenir de la tournée de réédition de compte du chef de l’État. Pour finir, Me Jacques Migan a tenu à rappeler que lors des élections de 2016, le président Patrice Talon a démontré que la campagne se fait de proximité en proximité, et qu’on ne doit plus faire de campagne qui consiste à dépenser de l’argent pour soi-même.

Alban Tchalla (stag)