Élaborations des documents de politique du secteur des sports: Le rapport du Comité technique de suivi remis à Homéky, place maintenant à l’adoption

Le président Minavoa remettant les documents au ministre des sports

Le Comité technique de suivi chargé de l’élaboration et de l’actualisation des documents de politique du secteur des sports a procédé à la remise de son rapport d’activité au ministre des sports, Oswald Homéky. C’était le lundi 19 avril à Cotonou, en présence de plusieurs acteurs du mouvement sportif conviés à la cérémonie. Et à cette occasion, Julien Minavoa, président du Cnos-Ben et dudit comité technique, a salué la clairvoyance du ministre des Sports pour avoir confié une tâche aussi noble à une équipe composée de cadres du ministère des Sports, du Comité national olympique et sportif béninois, des journalistes sportifs, d’anciens sportifs et d’universitaires. Une mission qui selon le président, bien que difficile, a été accomplie avec maestria. «J’ai été fier de travailler avec les membres du comité… Les travaux ne se sont pas déroulés comme on l’aurait souhaité pour finir dans le délai. Mais malgré tout cela, nous avons pu aboutir à bon port et les documents sont prêts », a-t-il fait savoir avant de passer la parole à Victor Lawin, le rapporteur général du comité, pour une présentation desdits documents. Ce dernier à l’entame de ses propos, s’est dit heureux que ces Chartes nationales des Sports et des Loisirs et le Projet de Lois sur le financement des Sports au Bénin ainsi que les Politiques nationales des Sports, de la Jeunesse, des Loisirs soient élaborées et n’attendent que leur validation au niveau national en vue de leur mise en œuvre pour le bonheur des acteurs. Il a ensuite informé que le comité a eu à tenir plusieurs séances de travail dont un atelier tenu à Grand-Popo du 9 au 12 mars 2021 pour la finalisation desdits documents. «Dans notre démarche, nous avons recueilli des propositions auprès des responsables des fédérations, confédérations sportives et les supporteurs afin d’obtenir un document qui traduise le souhait et la vision du monde sportif», a-t-il précisé avant d’énoncer les composantes de cette nouvelle version de la Charte nationale des Sports, conçue pour encadrer dans toutes leurs acceptions, les deux axes principaux de la pratique sportive que sont le Sport pour tous qui vise le bien-être et le Sport de compétition qui est régi par la recherche de la performance.

Que retenir du contenu de ces documents

Ce document est organisé en quatre (04) livres. Le Livre premier présente la forme d’organisation des activités physiques et sportives ; énonce les rôles respectifs de l’Etat ; des collectivités territoriales; des Fédérations sportives ; des Ligues ; des Associations ; des Sociétés sportives et des Organismes de représentation et de conciliation. Le Livre II désigne les acteurs sportifs, organise l’Enseignement du Sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des Associations de supporters et régule la Santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le Livre III encadre la pratique sportive par des dispositions qui réglementent la mise en place et l’exploitation des lieux de pratiques sportives ; l’organisation des activités sportives et les manifestations sportives. Et enfin, le Livre IV évoque la question du Financement du Sport et renvoie à la prise d’une Loi spécifique», a-t-il précisé avant de conclure que la vision proposée et validée par le comité de suivi est qu’ «à l’horizon 2030, le Bénin dispose dans toutes les disciplines sportives, d’une organisation efficace, de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives». Satisfait, Oswald Homéky a salué la qualité du travail de l’équipe conduite par Julien Minavoa. Avouant avoir suivi les débats qui ont précédé les différents amendements apportés aux documents de loin, le ministre a déclaré que «les difficultés rencontrées témoignent de la qualité des documents, car je savais que cela n’allait pas être facile». «Face à ses ambitions, le Bénin a besoin de textes fondamentaux pour le décollage de son sport. Et c’est un pas majeur qui vient d’être franchi en matière de consolidation des acquis dans ce sous-secteur dans lequel le gouvernement s’investit depuis 2016», a-t-il souligné dans l’espoir que la transformation systémique promise au regard du diagnostic s’opère afin de consolider les acquis. Après l’élaboration des documents et leur transmission au ministre des sports, les regards sont désormais tournés vers les politiques pour leur adoption. Le président Talon reconduit pour un second mandat et son nouveau gouvernement doivent en faire leur cheval de bataille pour que la structuration du secteur des sports telle que commencée puisse continuer.

Anselme HOUENOUKPO