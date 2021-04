Campagne cotonnière 2020-2021: Des milliers d’emplois générés au profit des populations

La filière coton garantit un revenu aux producteurs béninois, assure à divers opérateurs économiques des recettes vitales et a un impact direct sur le niveau de vie des populations impliquées de même que sur les indicateurs de performance de l’économie nationale. Pour le compte de la campagne 2020-2021 où le pays a réalisé un record avec une production de 728.000 tonnes, plusieurs emplois ont été créés. En effet, au total, 209 602 producteurs dont 17 395 femmes relevant de 2 434 CVPC ont été enregistrés durant la campagne 2020-2021 contre 219 472 producteurs pour la précédente campagne (AIC), évolution déclinante consécutive au processus d’assainissement des coopératives par l’AIC. Ce qui préfigure du nombre d’emplois créés à travers la campagne cotonnière 2021 au niveau du maillon production que sont les chefs ménage, les membres du ménage, les ouvriers salariés, les fabricants et réparateurs d’outils de travail, restaurateurs de rues, etc. Ces emplois sont également créés le long de la chaîne (emballages, transport, égrenage, conditionnement, restauration, maintenance des usines et équipements, etc.).

Des flux financiers

Au titre de la campagne 2020-2021, la production du coton-graine a induit plusieurs effets dont notamment au bénéfice des producteurs de coton qui ont perçu 101 530 115 058 F CFA. La valeur nette payée aux producteurs à titre de fonds coton après déduction des différents crédits à la production est de 99 525 884 850 FCFA, les frais de marché à verser aux organisations de producteurs pour la commercialisation des 725 660,53 tonnes se chiffrent à 1 451 321 060 FCFA. Quant aux frais de gestion des intrants versés aux OP, ils s’élèvent à 552 909 148 FCFA. Les recettes douanières (8 035 925 000 FCFA) réparties en prélèvements de taxe au cordon douanier au taux de 10 FCFA/kg font un total de 5 460 000 000 FCFA pour la fibre et la graine exportée. Les taxes douanières de 0,85% de la valeur FOB des volumes de fibre exportés font un total de 2 575 925 000 FCFA. S’agissant des acteurs portuaires à savoir les manutentionnaires, les transitaires, les acconiers, les contrôleurs de poids, … la mise à FOB de la fibre permet un revenu de 10 392 668 612 F CFA. Les collectivités locales ont, quant à elles, bénéficié de la taxe sur le développement local (TDL). Conformément à la loi, le taux retenu de 2 FCFA/kg a permis de verser aux communes au titre de la campagne 2020-2021, 1 451 321 060 FCFA, aux banquiers 9 642 329 351 FCFA, aux assureurs 1 281 779 309 FCFA, aux saisonniers des usines d’égrenage et de trituration 2 668 983 452 FCFA, tandis que les Impôts et taxes perçues par l’Etat sur les revenus et la consommation des acteurs et des sociétés intervenant dans la filière font 14 078 532 371 FCFA.

Laurent D. Kossouho