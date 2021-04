Suite aux violences électorales: Les militaires blessés reçoivent le soutien du corps diplomatique

Après la visite du Chef de l’Etat, Patrice Talon, c’est le corps diplomatique accrédité au Bénin qui a choisi la journée du vendredi 16 avril 2021, pour apporter son soutien aux 21 éléments des forces de sécurité et de défense victimes de violences électorales dans les communes de Bantè, Savè et Tchaourou et hospitalisés à l’hôpital de l’instruction des armées de Cotonou. Conduite par la doyenne du Corps diplomatique, Sahadi Sandi Abdoui, la délégation des ambassadeurs était composée de l’Ambassadeur Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne, des Ambassadeurs de la France, des Etats-Unis, des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne. Accueillis par le Directeur de l’hôpital de l’instruction des armées de Cotonou Félicien Hounton, et deux autres officiers supérieurs de l’Armée béninoise, ils ont été conduits dans les différentes salles d’hospitalisation où séjournent ces vaillants soldats blessés. La délégation a parcouru trois secteurs à savoir : le secteur de la chirurgie, le secteur de la médecine générale et la salle d’hospitalisation VIP. Dans chaque secteur, des explications ont été données par les médecins sur les types de dommages corporels subis, le traumatisme y afférent et les types d’armes utilisés par les assaillants. Une occasion pour la délégation du corps diplomatique de voir les conséquences des violences inouïes subies par ces agents de police et de défense dans l’exercice de leurs fonctions républicaines.

Rastel DAN