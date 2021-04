Renforcement du système éducatif béninois: La plateforme Edusook officiellement lancée

Dr André Finagnon Gaga, Content Manager de Sook Services, la plateforme « Edusook »

Dans le cadre du renforcement du système éducatif béninois, Sook Services a procédé au lancement officiel de la plateforme « Edusook ». La cérémonie a eu lieu ce Samedi 17 Avril 2021 au Centre de loisirs Bluezone de Zongo.

« Edusook » est une application conçue pour renforcer le système éducatif béninois au moyen d’un espace numérique sécurisé garantissant la continuité pédagogique. Elle met à la disposition des apprenants de la Sixième en Terminale, dans toutes les matières et séries, des synthèses de cours, des épreuves et corrigés-types, des manuels scolaires et des quiz. Selon Dr André Finagnon Gaga, Content Manager de Sook Services, la plateforme « Edusook » vise à : réduire de façon significative le coût d’accès aux supports éducatifs pour tous les apprenants ; réduire l’inégalité des chances scolaires, en ciblant tous les élèves de la sixième en terminale, quelle que soit leur appartenance sociale ou leur localisation géographique ; développer l’autonomie des élèves à réussir sans dépendre forcément d’un répétiteur ou des aînés ; donner plus de liberté aux élèves d’apprendre, quand et où ils le souhaitent. Cette cérémonie a regroupé les autorités politiques, des responsables d’organisations et d’institutions œuvrant dans le domaine de l’éducation au Bénin, des professeurs, des maisons d’éditions, des auteurs, des enseignants, des parents d’élèves.

Quelles sont les principales fonctionnalités de la plateforme «Edusook»?

Les principales fonctionnalités de la plateforme «Edusook» sont de plusieurs ordres. On retrouve sur «Edusook» un «Catalogue» qui présente l’ensemble des ressources disponibles. A partir de ce catalogue, l’utilisateur peut souscrire à la plateforme ; «Mes Contenus» : Toutes les ressources auxquelles l’apprenant a souscrit sont disponibles sous ce menu ; « Marques-pages » : Une page particulière dans un document l’intéresse ? Une question dans les quiz lui paraît intéressante ? L’apprenant peut les sauvegarder dans les marque-pages afin de les afficher facilement à l’heure des révisions. Il peut aussi ajouter une note ou un commentaire à titre de rappel ; « EduWish » : La liste d’envie sur «Edusook». Comme «Edusook» est le marché de l’éducation, le nombre de ressources ne va cesser de s’étoffer. Et c’est en prévision de cela que cette fonctionnalité a été mise en place pour permettre à tous les utilisateurs de sauvegarder dans un coin les ressources qui leur fait envie afin de les retrouver facilement plus tard. À partir d’EduWish, les utilisateurs peuvent directement acheter l’accès aux contenus sauvegardés ; « EduCoin » : Le portefeuille interne d’«Edusook» est un véritable moyen de paiement pour gérer les crédits et suivre les transactions. Cela se fait grâce à utilisation d’un code de crédit pour recharger EduCoin. Il est aussi possible pour l’apprenant d’engranger des Educoin en partageant l’application avec ses pairs ; « Code d’accès » : Il permet d’accéder directement à un Contenu sans passer par le processus d’ajout au panier et de paiement.

En dehors de ces fonctionnalités, Edusook embarque une innovation importante. En effet, l’application peut fonctionner sans connexion Internet pour permettre aux apprenants de continuer à consulter les contenus déjà téléchargés. Ainsi, même si l’apprenant épuise son forfait Internet au moment de la consultation d’un contenu qu’il a téléchargé au sein de l’application, il peut poursuivre sa lecture, sans connexion Internet et aussi longtemps que sa souscription EduSook sera valide. Mais la plus grande innovation de Edusook c’est sa capacité à fractionner les prix des contenus en fonction de la durée d’utilisation prévue par l’apprenant. Ce faisant, Edusook est en mesure de proposer des tarifs drastiquement plus bas que les solutions existantes en privilégiant l’accès aux contenus à leur acquisition en pleine propriété.

La plateforme met ainsi à la disposition des apprenants des packages à partir de 50 FCFA seulement, incluant cours, résumés de cours, synthèses, manuels scolaires, et quiz, dans une démarche philanthropique. Parmi toutes les solutions existantes, «Edusook» est la seule à proposer une application mobile destinée à faciliter l’accès aux contenus diffusés. Compatible avec tous les modèles de téléphone Androïd, elle est facile à prendre en main et conçue de façon à fonctionner à la fois sur téléphone et sur tablette. Pensée pour révéler le talent qui sommeille dans chaque apprenant, les contenus proposés par l’application sont régulièrement actualisés grâce aux différents enseignants et établissements scolaires partenaires.

Edwige TOTIN