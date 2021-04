Poursuite judiciaire contre les présumés instigateurs des violences pré-électorales: Joël Aïvo en prison

Le candidat recalé de la course à la Présidentielle du 11 avril 2021, le professeur du droit constitutionnel, Joël Aïvo, passe depuis vendredi dernier, ses premières nuits en prison. Présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce vendredi 16 avril, Joël Aïvo et trois autres personnes inculpées ont été mis sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux. Avant d’être présenté au procureur Mario Mètonou, le professeur de droit constitutionnel a été écouté par la Police judiciaire jeudi 15 avril 2021. Au terme de l’audition à la Brigade économique et financière, son placement en garde à vue lui a été notifié. Dans la journée de ce vendredi, le responsable financier du mouvement “Dynamique Aïvo” et deux autres personnes interpellées ont été aussi présentés au procureur spécial de la Criet qui, après les avoir écoutés, a décidé de les placer en détention provisoire. Leur procès est prévu pour le 15 juillet prochain.

Wandji A.