Après la proclamation des résultats de la présidentielle: L’he Chantal Ahyi félicite Talon et adresse ses remerciements à la 15ème circonscription

La Députée du parti Bloc républicain, Chantal Ahyi

À l’issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, le candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata ont été déclarés vainqueurs. C’est dans ce sillage que l’honorable Chantal Ahyi membre du bureau politique bloc républicain, a témoigné sa gratitude à son électorat, au peuple béninois et à tous les acteurs qui ont œuvré pour une élection apaisée et transparente.

Très attachée à sa base, la député de la 16ème circonscription électorale, l’Honorable Chantal Ahyi a reconnu les efforts de son fief électoral dans la réélection du Chef de l’État Patrice Talon, depuis la période des campagnes électorales jusqu’aux urnes. « En ma qualité d’acteur de la mouvance présidentielle, je tiens à remercier chaleureusement tous les militants et sympathisants du littoral en général, et de la 16ème circonscription électorale en particulier, qui ont voté pour notre duo candidat Talon-Talata.» s’est exprimée la députée pour qui la mobilisation de masse, l’accueil chaleureux et enthousiaste qui ont jalonné la campagne traduisent non seulement la grande satisfaction de nos populations pour les réalisations et réformes du Président Patrice Talon, mais aussi leur adhésion totale aux projets et programmes pour le futur. Célébrant cette victoire du duo Talon-Talata, elle a fait savoir que dans une élection démocratique, libre et transparente comme la nôtre, chaque voix compte. « C’est à vous, chers militants et sympathisants, hommes et femmes de tous âges que nous devons cette victoire.» soutient l’honorable Chantal Ahyi. Elle a saisi l’occasion, pour remercier l’ensemble du corps électoral dont la mobilisation, en nette progression par rapport aux élections législatives et communales précédentes, témoigne de la maturité politique du peuple béninois et de la vitalité de notre démocratie. Dans son message de reconnaissance à tous les leaders et responsables locaux, elle a tenu saluer pour le temps précieux et les efforts immenses consacrés à la campagne, toutes les petites mains qui ont œuvré, ensemble avec les forces de sécurité et de défense de notre pays à maintenir la paix. Convaincue que la finalité de l’engagement politique est de servir un idéal dont le seul dessein réside dans l’amélioration des conditions de vie des populations, elle déclare « La victoire aime l’effort collectif.». Pour finir, l’honorable invite à conduire une dynamique menant au progrès et au bien-être de tous, voilà l’essence de l’action politique.

Alban Tchalla (stag)