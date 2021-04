Résultats provisoires du scrutin du 11 avril: Claudine Prudencio salue la dextérité et la neutralité des sages de la Cour

La Présidente de l’UDBN, Claudine Afiavi Prudencio

La cour constitutionnelle a rendu publics le jeudi 15 avril 2021 les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Selon les chiffres avancés par le président de l’institution constitutionnelle, Joseph Djogbénou, 1 982 534 de voix recueillies ont permis au duo Talon-Talata de remporter l’élection présidentielle du 11 avril 2021 donnant ainsi droit au président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, un second mandat. Selon les résultats provisoires donnés par la cour, le nombre d’électeurs après les rectificatifs matériels et le redressement nécessaires effectués est de 4 802 303 tandis que le nombre de votants est passé à 2 431 414. Ce qui donne un taux de participation de 50,63% et les suffrages exprimés 2 297 31. Quant à la majorité absolue, elle est de 1 148 658. Face à ce travail minutieux, la présidente de l’Udbn Claudine Prudencio a félicité les sept sages pour le sérieux et l’objectivité dont ils ont fait montre dans la reddition des résultats. Avec ces résultats, la cour constitutionnelle vient de confirmer la légalité et la légitimité du pourvoir de Talon et pour la présidente Claudine Prudencio, les détracteurs qui parlent d’un pouvoir illégitime ont fait fausse route car la cour constitutionnelle a confirmé 50,63 % comme taux de participation. Il revient alors selon la présidente de l’UDBN aux détracteurs du régime Talon, de se plier à l’évidence, et laisser l’homme mettre en œuvre son programme d’actions pour le développement de notre pays Commun. Un appel de Claudine Prudencio qui continue de faire parade de son soutien au Président Talon et manifeste sa confiance aux institutions de la République.

Yannick SOMALON