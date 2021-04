Déclaration de suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle: «Le peuple béninois veut accompagner le chef de l’Etat dans la dynamique qu’il a entreprise depuis 2016»

Acteur politique et membre du Bloc Républicain, Justin Ekpélikpézé, qui a fortement mouillé le maillot pour appeler ay renouvellement du mandat du président sortant, Patrice Talon est satisfait du vote massif émis par le peuple béninois au profit du duo Talon-Talata, le dimanche dernier. A croire l’ex-proche collaborateur de Candide Azannai, les Béninois, à travers ce vote historique dont les résultats provisoires sont proclamés par la Cour constitutionnelle, ont marqué leur accord pour la continuité des réformes engagées par le régime Talon depuis 2016.

Lire l’intégralité de la déclaration

La cour constitutionnelle, garante de la régularité du scrutin vient de statuer sur le scrutin en proclamant la victoire historique du duo Talon-Talata avec un taux de participation de 50.63%.

Je tiens d’abord à remercier le peuple béninois qui a montré une fois encore qu’il est un peuple vraiment mûr, un peuple dont la maturité n’est plus à démontrer, un peuple droit dans ses bottes et qui a accompli sans problème, sans anicroches son devoir civique le dimanche 11 avril 2021 en allant voter, malgré les menaces et les intimidations diverses qui fusaient de toute part. Certains de nos compatriotes sont restés à l’étranger et ont demandé à ce peuple de descendre dans les rues et de casser. On les incite en quelque sorte à des actes de vandalisme. Malheureusement, ceux qui disent ça ont leurs familles à leurs côtés, leurs femmes, leurs enfants sont loin de ce pays. Et pendant ce temps, ils demandent aux enfants des autres familles de descendre dans les rues avec tout ce que cela comporte comme risque et malgré tout, le peuple est sorti pour accomplir son devoir civique.

Il y a aussi une certaine presse, surtout de la presse internationale qui s’en est mêlée avec des tapages médiatiques tous azimuts. On dit des choses, et c’est comme si, si vous n’êtes pas au pays, vous allez penser que le Bénin était en train d’être brûlé. On dit que le pays brûle et qu’il y a de guerre un peu partout. C’est vrai que dans la partie septentrionale du pays, il y a certaines localités qui font du bruit, et qui ont reçu les messages des détracteurs, mais ces agitations ont été rapidement canalisées, contrées et maîtrisées par les forces de l’ordre, et tout est rentré dans l’ordre. Avec ça, les gens continuent de croire que les élections au Bénin n’ont pas eu lieu ou ne se sont pas bien passées comme cela se doit. Ils se trompent. Le peuple béninois veut accompagner le chef de l’Etat dans la dynamique qu’il a entreprise depuis 2016. Et le peuple a compris que ce pays doit changer, et a compris son message à travers tout ce qu’il fait pour dire qu’il faut que ce pays change. C’est celui qui ne veut pas voir qui peut dire maintenant que rien n’a changé depuis 2016 à ce jour au Bénin. A Cotonou et un peu partout, les exemples sont là. C’est la beauté. Le pays commence par recevoir sa toilette naturelle et normale. Ça montre qu’on peut se targuer désormais de dire que nous avons aussi un beau pays. Il faut aider le Président Patrice Talon à poursuivre l’œuvre qu’il a entamée depuis 201. Il faut que le développement soit une réalité. D’ailleurs, le thème de la campagne de cette année est illustratif : « Le développement, ça y est ». Tout y est dit et avec ça, je pense que le peuple a compris qu’il faille quand même lui donner encore 5 ans pour que l’œuvre entamée puisse être achevée. Ce qui a été fait avec brio par le peuple qui a accordé massivement son suffrage au Président Talon. Je remercie une fois encore ce peuple parce qu’il nous a évité un second tour. Ça nous a permis d’économiser beaucoup d’argent pour faire autre chose avec. C’est ça qui a donné le KO qui est venu pour qu’il n’y ait pas un second tour. S’il y a un second tour, c’est encore d’autres dépenses. Donc, ce peuple est un peuple mûr. Il faut vraiment l’applaudir. C’est un peuple très intelligent parce que le Béninois sait là où il veut aller et quel que soit ce que vous dites, lui il sait que le moment venu il va agir dans le sens du bien-être et du développement de son pays. C’est ce que nous avons vu. Nous avons compris. Je profite de cette occasion pour dire félicitations au duo Talon-Talata. Je félicite aussi les deux autres duos même s’ils n’ont pas pu franchir le seuil qu’il faut pour aller au second tour ou obtenir aussi un KO. Ils ont quand même essayé de faire ce qu’ils peuvent. Bravo au duo Talon-Talata pour ce KO retentissant et bravo au peuple béninois qui a désavoué par son vote les ennemis du développement.

Justin Ekpélikpézé, Acteur politique et membre du Bloc Républicain