Suite aux résultats provisoires de la présidentielle de 2021: Les populations d’Oké-Owo et sa majesté Ahossou Toffa accueillent avec joie le K.O du duo Talon-Talata

Sa majesté Ahossou Toffa, Baanlè de Oké-Owo, saluant ici le Président Talon lors de l’audience en 2019

Suite à la proclamation des résultats provisoires par la CENA, une manifestation spontanée de joie s’est élevée à Oké-Owo, chef-lieu de l’arrondissement de l’Okpara dans la commune de Savè. Cette manifestation spontanée de joie de la population qui a fait le tour du village pour saluer la victoire historique du président Talon et sa colistière a chuté à la cour royale de sa majesté Ahossou Toffa, chef coutumier du village. A cette occasion, la tête couronnée s’est aussi réjouie des résultats éclatants du président sortant réélu. Par la suite, il a imploré les mânes de nos ancêtres sur le nouveau mandat du président avant de rappeler au Chef de lEtat les préoccupations urgentes pour soulager les peines des populations.

Comme si elle attendait la bonne nouvelle de la victoire du duo Talon-Talata suivie d’un K.O retentissant, les populations de Oké-Owo dans l’arrondissement de l’Okpara, commune de Savè ne se sont pas fait prier pour savourer l’historique victoire du duo présidentiel. Fières d’avoir contribué de façon significative à cette écrasante victoire du président sortant, qui a engagé le bitumage de l’axe Savè-Oké-Owo, les populations ont tenu à s’exploser à l’annonce des tendances pour saluer la réélection du président Talon. Ladite satisfaction était judicieuce à en croire leur porte-parole, Adounsa Achile Maxime. Selon lui, le tour de ville de cette foule visait à manifester sa joie et faire officiellement l’annonce de la victoire du président Talon à sa Majesté Ahossou Toffa chef coutumier et Baalè et sa cour royale qui attendaient impatiemment cette bonne nouvelle. Devant Sa Majesté, Adounsa Achile Maxime, le porte-parole a exprimé toute sa satisfaction pour la réélection du président Patrice Talon et salué la coordination communale de campagne. Selon lui, la mobilisation de la population autour de l’élection vise à fortement exprimer une sincère reconnaissance au Chef de l’Etat pour avoir engagé le bitumage de l’axe Oké-owo-Savè et surtout l’encourager à poursuivre jusqu’à terme ledit projet jusqu’à l’érection du pont sur l’Okpara. À sa suite le Baalè de Oké-Owo a remercié la population surtout la jeunesse, pour sa détermination à travailler dans l’union et la cohésion sociale. Il a mis en exergue l’harmonie qui règne entre la population de son village qui dans une décision unanime est sortie pour exprimer son vote le jour du scrutin. Étant reconnaissant de l’oeuvre entamée par le chef de l’État dans son arrondissement et dans la commune de Savè en général, sa majesté a imploré les mânes de ses ancêtres de protèger le président Patrice Talon pour que le nouveau mandat soit le mandat de Oké-Owo. Le roi Ahossou Toffa a saisi l’occasion pour rappeler les doléances pour que Oké-Owo soit réellement la vitrine du Bénin à l’entrée du Nigeria. Lesdites doléances sont entre autres: électrifications, eau, assainissement, infrastructures etc. Convaincu que le chef de l’État comme il l’a promis en 2019, à l’occasion de l’audience accordée aux têtes couronnées du Bénin, ne va pas oublier ses préoccupations, Sa Majesté qui est convaincu que le président réélu ne va pas oublier sa localité, s’est réjoui de la victoire de Talon-Talata. Il dit attendre notamment la poursuite effective du bitumage de l’axe Oké-Owo-Savè, avec l’érection d’un pont sur l’Opara qui va faciliter la voie aux usagers. Pour l’amélioration des conditions de vie dans sa localité, Baalè n’a pas manqué de rappeler la question de l’eau potable et biens d’autres actions sociales que le village attendait depuis. L’arrondissement de l’Okpara se positionne deuxième en terme de suffrages exprimés dans la commune de Savè.

Alban Tchalla (Stag.)