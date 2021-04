Coronavirus: 5 nouveaux décès et 511 nouveaux cas confirmés

(Les journées culturelles suspendues dans les Collèges et Lycées)

A la date du 12 avril 2021, le Bénin a enregistré 5 décès et 511 nouveaux cas confirmés. Selon le tableau sanitaire du gouvernement, le pays compte 788 cas actifs pour un total de 7.611 cas confirmés dont 6.728 guéris et 95 décès. A cet effet, le port des masques, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale vont au profit de tous pour une bonne riposte contre la pandémie de la Covid-19.

L’organisation des journées culturelles est interdite jusqu’à nouvel ordre dans les établissements scolaires, collèges et lycées du Bénin. Cette décision qui émane du Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Professeur Mahougnon Kakpo, entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire. Cette décision vient une nouvelle fois, prouver l’engagement du gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, à assurer une meilleure protection sanitaire aux plus jeunes face à cette pandémie. Une démarche noble quand on sait toute l’affluence, le brassage ainsi que les déviances qui s’observent au cours de ces kermesses scolaires.

Edwige Totin